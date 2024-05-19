謝鋒批拜登政府為撈取選票對中國加徵關稅

中國駐美大使謝鋒5月16日出席第五屆《我的中國相簿》頒獎典禮致詞時提到，2024年是美國大選年，中方不會干預美國內政，同時堅決反對美方在選舉年操弄中國議題、損害中國利益、消費中美關係，敦促美方排除國內政治干擾，停止為中美關係設置新的障礙。



謝鋒指出，美國濫用301關稅，進一步提高對中國進口的電動車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品的加徵關稅，打着公平競爭的幌子搞保護主義。真正目的是打壓中國新能源等產業，透過對中方示強撈取選票。

美方對華貿易戰打了6年，結果美國貿易逆差不降反升2000億美元，物價上漲加劇通貨膨脹，到頭來買單的是美國消費者，吃虧的是美國企業，衝擊的是國際經貿秩序，只會「搬石頭砸自己的腳」。

中國駐美大使謝鋒在2024年5月16日出席第五屆《我的中國相簿》頒獎典禮。（中國駐美大使館）

謝鋒強調，「中國產能過剩」是個偽命題，比較優勢是經濟學的基本原理。中國新能源產品廣受歡迎，靠的是持續技術創新、完整產供鏈體系和充分市場競爭，靠的是中國人民努力奮鬥。

謝鋒表示 ，多年來中美關係一次次從低谷重回正道，目前中美關係仍面臨挑戰，雙方應該拉緊人民的紐帶，增進人心的溝通，當朋友而非做對手。雙方要傳承中美友誼，壯大「青春力量」，中美關係未來在青年，青年世代友好相處，中美關係就有希望。