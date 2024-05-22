越南公安部長蘇林當選國家主席

越南第十五屆國會第七次會議5月22日投票表決，越共中央政治局委員、越南公安部長蘇林（Tô Lâm）當選國家主席。越南共產黨是在5月18日向國會提名，由該國公安部部長蘇林出任國家主席。



越共總書記阮富仲2013年發起名為「烈火熔爐」的反貪運動。蘇林是反貪運動主要執行者，目前是黨內反貪中央指導委員會成員。

蘇林在1957年出生於越南北部興安省，1972年進入越南人民大學，開啟長達50年的安全職業生涯。他1982年加入越共，並不斷晉升，成為兩屆政治局委員，2019年晉升為將軍。

越南國會已在5月20日投票表決，越共中央政治局委員、越南國會常務副主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn ）當選新任越南國會主席，他同日宣誓就職。

圖為2024年5月18日，越南河內，一名男子騎單車經過越南國會大樓。（Reuters）

以時任越南國會主席王庭惠（Vương Đình Huệ）為例，他是越共政治局委員中排名前四的人，被指是「四頭馬車」成員，越南民間通常的說法是「四大支柱」。

在王庭惠之前，時任國家主席阮春福（2023年1月17日）、武文賞（2024年3月20日）接連辭職。武文賞自2023年3月初成為越南國家主席，至今僅約1年。

一般來說，越南在兼顧南北平衡、政務與黨務平衡的情況下，越共總書記、國家主席、政府總理、國會主席分別由4人擔任。

名為「烈火熔爐」的反貪腐運動近年來愈燒愈旺，已有數百名包括副總理、部長和市長，還有企業高層被起訴或被迫下台。外界對越南政府高層諸多變動擔心。