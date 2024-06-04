韓國通過全面終止與朝鮮軍事協議效力　將恢復分界線軍事活動

朝鮮向韓國放飛疑攜帶垃圾及排泄物的氣球，韓國統一部5月31日警告警告會採取朝方「承受不起的一切措施」之後，韓國總統辦公室6月3日宣布將暫停2018年與朝鮮簽署的《9・19軍事協議》的效力，4日國務會議對議案表決通過。韓聯社其後報道，韓國將恢復軍事分界線和西北島嶼一切軍事活動。



政府在韓總理韓悳洙4日主持於首爾政府大樓舉行的內閣會議，已進行提交、審議並通過暫停協議的效力。

《9・19軍事協議》是韓國前總統文在寅與朝鮮領金正恩2018年9月19日會晤時通過的《9月平壤共同宣言》的附屬協議，禁止雙方進行敵對行為。

協議效力中止的話，韓軍對朝擴音喊話、前線地區實施軍事演習的法律限制將全面解除。

韓國總統辦公室6月3日稱，在韓朝恢復間的信任之前，將停止《9・19軍事協議》的效力。當天舉行的進行跨門部會議，重點分析朝鮮放飛氣球的回應以及是否繼續恢復邊境揚聲器廣播。

韓國倘恢復在韓朝邊境廣播，將須暫停《9・19軍事協議》的效力。協議禁止韓朝之間的敵對行為。以往這些擴音器用來播放對朝鮮領袖金正恩政權被指侵犯人權的批評、新聞及韓國流行歌曲，朝鮮對此反應強烈。

韓國指朝鮮已多次違反協，最後在2023年11月宣布完全退出協議。朝鮮2023年11月21日成功發射首枚偵察衛星「萬里鏡-1」號。作為回應，韓國11月23日宣布中止朝韓軍事協議《9・19軍事協議》部份條款效力並與美國一同追加對朝制裁。

朝鮮外務省當時稱，朝鮮不再受 《九一九軍事協議》約束。這份協議中規定一系列旨在預防意外衝突的措施，包括建立禁飛區、禁止在緩衝區進行演習和炮兵射擊訓練。朝鮮當時更揚言部署更多部隊及新武器。

韓國政府也在同月部份中止軍事協議的效力。

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氣球開始在韓國出現後，青瓦台已警告，將對平壤放飛數百個「垃圾氣球」作有力回應。

氣球不僅對韓國多地構成污染，甚至已影響飛機升降。首爾仁川國際機場稱，氣球導致機場跑道三度暫停航班升降，部份航班因此延誤，但未有航班因受影響取消。

韓國機場管理部門因6月1日晚上約10時回收落在機場跑道安全區域的氣球，須讓航班暫停升降近1小時。機場方面在2日早上約6時及約7時因跑道上空出現氣球，跑道須分別停用20分鐘及17分鐘。

韓聯社報道，5月28日至29日，韓國境內出現260個朝鮮空投的垃圾氣球，然後自6月1日起至2日下午，當地軍方再在首爾、京畿道、忠清道和慶北道等地區偵獲720多個氣球，累計數目已破千。

朝鮮稱，連日已向南韓境內空投15噸垃圾，將暫停行動。朝中社2日引述軍方聲明警告韓國，一旦對朝鮮空投反朝鮮傳單，朝鮮便會恢復行動。

▼請點擊放大觀看韓國5月29日的圖片：顯示朝鮮放飛至韓國的「垃圾氣球」抵韓後爆破，導致當地路面污穢不堪。

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