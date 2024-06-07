日本橫濱中華街大火　烈焰吞噬多幢建築物　灰燼與燒焦味隨處飄

位於日本神奈川縣、毗鄰東京的橫濱發生火災。橫濱中華街6月7日下午起火，燒毀數棟建築物。據消防部門稱，灌救工作仍在進行，所幸暫沒傷亡報告。部門正在調查事件。



日本放送協會（NHK）7日引述警方和消防部門稱，7日下午5時20分，他們獲有人報告，橫濱市中區山下町的橫濱中華街一處房屋起火。

當局出動50多輛消防車，消防員仍在努力撲滅大火，但警方表示起火的建築物有多幢。

位於日本神奈川縣橫濱的橫濱中華街2024年6月7日下午發生火警，數棟建築物燒毀。消防工作仍在進行中。據消防部門稱，目前沒有傷亡報告。部門正在調查事件。（日本放送協會畫面截畕）

位於日本神奈川縣橫濱的橫濱中華街2024年6月7日下午發生火警，數棟建築物燒毀。消防工作仍在進行中。消防部門稱，目前沒有傷亡報告。部門正在調查事件。（日本放送協會畫面截畕）

橫濱中華街建築物密集，而且附近還有關帝廟，所以聚集了很多人，情況雜亂。

當地時間7日下午6時剛過，NHK直升機從橫濱中華街上空拍攝，從影片畫面可以看到白煙從建築物中升起。影片也顯示，有幾棟建築已經被燒通頂，只剩下支架。

火警也影響到附近的民居和社區，在橫濱球場內等着看棒球比賽的觀眾，已聞得到隨風飄來的燒焦味，也有在場人士稱，有灰燼飄落在觀眾席與人們的衣物上。