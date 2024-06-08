中國駐美國大使館：中方願意就核不擴散問題與各方保持接觸

據俄衛網6月8日報道，中國駐美國大使館表示，中國願意就核不擴散問題展開接觸。



大使館新聞處表示，他們願就這一事關戰略穩定和安全的問題與各方保持密切接觸。

此前美國國家安全委員會軍控、裁軍和防擴散事務高級主任瓦迪（Pranay Vaddi）指出，與俄羅斯締結條約以替代《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty）的前景，將直接取決於中國。在被問及如何評論瓦迪的言論時，大使館做出了這樣的回應。

中國大使館強調，中國的核戰略旨在自衛，北京在發展核力量方面表現出最大克制。

大使館指出，儘管中國的核武庫規模與美國不在同一水平，但中國正在努力推進國際防擴散體系。

大使館總結說，如果美國能夠樹立榜樣，切實認真遵守《不擴散核武器條約》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons，NPT）的規定，將對加強國際安全和戰略穩定具有重要意義。

《不擴散核武器條約》（1968年簽署，1970年生效）規定，只有五個國家（蘇聯、美國、英國、法國和中國）擁有核武器，禁止出現新的擁核國家。五核國承諾不向其他國家轉讓核武器或幫助其製造核武器，該條約的其餘締約國承諾不接受或製造核武器。