中國駐美國大使館：中方願意就核不擴散問題與各方保持接觸

據俄衛網6月8日報道,中國駐美國大使館表示,中國願意就核不擴散問題展開接觸。



大使館新聞處表示,他們願就這一事關戰略穩定和安全的問題與各方保持密切接觸。

此前美國國家安全委員會軍控、裁軍和防擴散事務高級主任瓦迪(Pranay Vaddi)指出,與俄羅斯締結條約以替代《新削減戰略武器條約》(Strategic Arms Reduction Treaty)的前景,將直接取決於中國。在被問及如何評論瓦迪的言論時,大使館做出了這樣的回應。

中國大使館強調,中國的核戰略旨在自衛,北京在發展核力量方面表現出最大克制。

大使館指出,儘管中國的核武庫規模與美國不在同一水平,但中國正在努力推進國際防擴散體系。

大使館總結說,如果美國能夠樹立榜樣,切實認真遵守《不擴散核武器條約》(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,NPT)的規定,將對加強國際安全和戰略穩定具有重要意義。

《不擴散核武器條約》(1968年簽署,1970年生效)規定,只有五個國家(蘇聯、美國、英國、法國和中國)擁有核武器,禁止出現新的擁核國家。五核國承諾不向其他國家轉讓核武器或幫助其製造核武器,該條約的其餘締約國承諾不接受或製造核武器。