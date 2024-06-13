普京兩女兒「輕易不露面」 談軍民兩用科技發展 罕見同場更矚目
近日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的兩個女兒罕見露面，現身聖彼得堡國際經濟論壇，參加小組討論。
本屆聖彼得堡國際經濟論壇於5日開幕，為期4天。6月6日，普京的小女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）以視訊出席了一個關於確保軍工企業「技術主權」的會議。6月7日至8日，普京的大女兒瑪麗亞（Maria Vorontsova）接連兩日現身會場，參與了有關生物技術問題的討論。
有報道指出，兩人的行程在論壇開幕前一天才被列入其中，而普京兩個女兒同時公開亮相「前所未有」。
普京的兩個女兒是誰？
據報道，普京與妻子柳德米拉（Lyudmila Putina）於2013年6月宣布離婚。他們的兩個女兒——瑪麗亞和卡特琳娜——很少公開露面，普京也很少提及他的女兒及其家庭生活。
普京長女瑪麗亞出生於1985年，從小就是「學霸」，是一名兒科內分泌學和遺傳學家。其丈夫為荷蘭富商，兩人育有一名子女。
根據莫斯科內分泌學研究中心的介紹，瑪麗亞是該中心首席研究員，會說英語、德語、法語和荷蘭語。2022年，她出任莫斯科國立大學基礎醫學院副院長。此外，有報道稱，瑪麗亞還是一家名為「新醫療公司」的所有人，該公司「參與了俄羅斯大部份私營醫療保健領域的投資項目」。
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次女卡特琳娜，有媒體此前透露其為普京之女，但普京本人既沒有證實該消息，也未予否認。卡特琳娜·卡特琳娜擁有科學家、舞蹈演員、公司老闆等多重身份。
據新華社此前報道，2017年6月15日，普京出席一年一度的電視直播節目「與普京直接連線」時，罕見提及了自己的家人。普京說：「儘管有各種謠言，但我的女兒們現在生活在俄羅斯，在莫斯科……她們從事科學、教育領域工作，沒有涉足政治。」
除透露女兒的情況，普京還在那場電視節目中提及自己的孫輩，「其中一些孩子已經上了幼兒園……不久前，我的第二個外孫剛出生。」
普京當時強調，他不願曝光孫輩孩子的身份，不想這些孩子的生活被打擾，「我希望他們像普通人一樣成長。他們需要正常的交流……一旦我提及了他們的年齡、名字，他們就會被認出來……而這對於孩子的成長不利。」
據紅星新聞此前報道，在俄烏衝突爆發後，2022年4月，美國對瑪麗亞和卡特琳娜實施了包括資產凍結在內的制裁。當時，克里姆林宮發言人對此表示，莫斯科將對美方制裁作出回應。這被視為「承認了兩人與普京的關係」。隨後，英國、歐盟、日本和新西蘭也對瑪麗亞和卡特琳娜進行了制裁。
二女兒涉足軍工領域
當地時間6月6日，卡特琳娜以「創新工程中心（Innopraktika）」負責人身份，在「雙重任務，國防工業組織在確保技術主權方面的作用」小組討論會上發表講話。
「創新工程中心（Innopraktika）」於2018年創建，旨在「到2026年創造至少3,000個高績效工作崗位，將企業投資項目重新定位於俄羅斯技術」，以及「到2026年，在俄羅斯領先的技術大學周圍建立一個由1,000家技術公司組成的技術帶，總收入高達1,000億盧布」。
據報道，卡特琳娜的發言主要涉及民用和軍事工業領域進口替代技術。她的報告是「為數不多的與俄烏衝突間接相關」的報告之一，也有媒體稱是「唯一一次」。
卡特琳娜在發言中表示，俄羅斯技術主權應涉及所有技術利益相關者、社會成員、行業和國家間的積極互動。她介紹道，「創新工程中心」與企業、客戶、製造商、國家機構合作互動，有效實現「經濟上合理的進口替代」技術。主要工作是在創新發展和進口替代進程的參與者之間建立聯繫。
據其介紹，目前，作為與合作夥伴公司組成的16個聯合協調委員會工作的一部份，該中心正在實施180個項目，以引進以前由外國製造商提供的新的俄羅斯技術和技術解決方案。訂單的總成本為860億盧布（約75億港元）。360家俄羅斯企業已經參與了這一系統。
在演講結束時，卡特琳娜感謝了俄國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）和俄羅斯經濟發展部的員工對「創新工程中心」的支持。
大女兒發言談及生物安全
據悉，普京兩個女兒的參會日程並沒有事先出現在預告中，而是在開幕前一天才被列入會議議程。
相較於此前曾現身發言的卡特琳娜，普京大女兒瑪麗亞僅在2019年和2021年兩次作為嘉賓參加了聖彼得堡經濟論壇。
而這一次，瑪麗亞以俄羅斯科學促進會主席團成員的身份接連在6月7日和8日現身會場，並在「生物經濟學：創新和生物生產」討論會上發表講話。
在發言中，瑪麗亞強調，對一名研究人員而言，俄羅斯醫學的發展是生物經濟學領域形成和發展的關鍵因素。她還談到了解決俄羅斯生物安全領域問題的必要性。
她同時表示，西方制裁不會阻止俄羅斯生物遺傳學技術的發展，「俄羅斯生物遺傳學將克服外部限制」。「俄羅斯人是非常有創造力的。我相信沒有什麼能阻止我們以想要的方式實現我們的目標。」瑪麗亞在會議後的採訪中表示。
「生物技術和生物醫學不僅影響我們的個人空間和個人生活，這些技術還影響我們的生物本質。從這個意義上看，這對我們每個人來說都是一個非常敏感的領域，對現在和未來的幾代人來說都是如此。」瑪麗亞說。
轉載自《紅星新聞》
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