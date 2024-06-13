普京兩女兒「輕易不露面」　談軍民兩用科技發展　罕見同場更矚目

近日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的兩個女兒罕見露面，現身聖彼得堡國際經濟論壇，參加小組討論。



本屆聖彼得堡國際經濟論壇於5日開幕，為期4天。6月6日，普京的小女兒卡特琳娜（Katerina Tikhonova）以視訊出席了一個關於確保軍工企業「技術主權」的會議。6月7日至8日，普京的大女兒瑪麗亞（Maria Vorontsova）接連兩日現身會場，參與了有關生物技術問題的討論。

圖為2024年6月6日，俄羅斯聖彼得堡，卡特琳娜（Katerina Tikhonova）以視訊出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

有報道指出，兩人的行程在論壇開幕前一天才被列入其中，而普京兩個女兒同時公開亮相「前所未有」。

普京的兩個女兒是誰？

據報道，普京與妻子柳德米拉（Lyudmila Putina）於2013年6月宣布離婚。他們的兩個女兒——瑪麗亞和卡特琳娜——很少公開露面，普京也很少提及他的女兒及其家庭生活。

圖為2007年6月6日，德國羅斯托克（Rostock），俄羅斯總統普京攜夫人柳德米拉（Lyudmila Putina）參加G8峰會。（Getty）

普京長女瑪麗亞出生於1985年，從小就是「學霸」，是一名兒科內分泌學和遺傳學家。其丈夫為荷蘭富商，兩人育有一名子女。

根據莫斯科內分泌學研究中心的介紹，瑪麗亞是該中心首席研究員，會說英語、德語、法語和荷蘭語。2022年，她出任莫斯科國立大學基礎醫學院副院長。此外，有報道稱，瑪麗亞還是一家名為「新醫療公司」的所有人，該公司「參與了俄羅斯大部份私營醫療保健領域的投資項目」。

圖為2024年6月7日，俄羅斯聖彼得堡，瑪麗亞（Maria Vorontsova）出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

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次女卡特琳娜，有媒體此前透露其為普京之女，但普京本人既沒有證實該消息，也未予否認。卡特琳娜·卡特琳娜擁有科學家、舞蹈演員、公司老闆等多重身份。

據新華社此前報道，2017年6月15日，普京出席一年一度的電視直播節目「與普京直接連線」時，罕見提及了自己的家人。普京說：「儘管有各種謠言，但我的女兒們現在生活在俄羅斯，在莫斯科……她們從事科學、教育領域工作，沒有涉足政治。」

除透露女兒的情況，普京還在那場電視節目中提及自己的孫輩，「其中一些孩子已經上了幼兒園……不久前，我的第二個外孫剛出生。」

普京當時強調，他不願曝光孫輩孩子的身份，不想這些孩子的生活被打擾，「我希望他們像普通人一樣成長。他們需要正常的交流……一旦我提及了他們的年齡、名字，他們就會被認出來……而這對於孩子的成長不利。」

2024年6月5日，俄羅斯總統普京在俄羅斯聖彼得堡會見國際新聞機構高級編輯時發表講話。（Sputnik/Valentina Pevtsova/Pool via REUTERS）

據紅星新聞此前報道，在俄烏衝突爆發後，2022年4月，美國對瑪麗亞和卡特琳娜實施了包括資產凍結在內的制裁。當時，克里姆林宮發言人對此表示，莫斯科將對美方制裁作出回應。這被視為「承認了兩人與普京的關係」。隨後，英國、歐盟、日本和新西蘭也對瑪麗亞和卡特琳娜進行了制裁。

二女兒涉足軍工領域

當地時間6月6日，卡特琳娜以「創新工程中心（Innopraktika）」負責人身份，在「雙重任務，國防工業組織在確保技術主權方面的作用」小組討論會上發表講話。

「創新工程中心（Innopraktika）」於2018年創建，旨在「到2026年創造至少3,000個高績效工作崗位，將企業投資項目重新定位於俄羅斯技術」，以及「到2026年，在俄羅斯領先的技術大學周圍建立一個由1,000家技術公司組成的技術帶，總收入高達1,000億盧布」。

圖為2024年，6月7日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）出席聖彼得堡國際經濟論壇。（Reuters）

據報道，卡特琳娜的發言主要涉及民用和軍事工業領域進口替代技術。她的報告是「為數不多的與俄烏衝突間接相關」的報告之一，也有媒體稱是「唯一一次」。

卡特琳娜在發言中表示，俄羅斯技術主權應涉及所有技術利益相關者、社會成員、行業和國家間的積極互動。她介紹道，「創新工程中心」與企業、客戶、製造商、國家機構合作互動，有效實現「經濟上合理的進口替代」技術。主要工作是在創新發展和進口替代進程的參與者之間建立聯繫。

據其介紹，目前，作為與合作夥伴公司組成的16個聯合協調委員會工作的一部份，該中心正在實施180個項目，以引進以前由外國製造商提供的新的俄羅斯技術和技術解決方案。訂單的總成本為860億盧布（約75億港元）。360家俄羅斯企業已經參與了這一系統。

在演講結束時，卡特琳娜感謝了俄國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）和俄羅斯經濟發展部的員工對「創新工程中心」的支持。

大女兒發言談及生物安全

據悉，普京兩個女兒的參會日程並沒有事先出現在預告中，而是在開幕前一天才被列入會議議程。

相較於此前曾現身發言的卡特琳娜，普京大女兒瑪麗亞僅在2019年和2021年兩次作為嘉賓參加了聖彼得堡經濟論壇。

而這一次，瑪麗亞以俄羅斯科學促進會主席團成員的身份接連在6月7日和8日現身會場，並在「生物經濟學：創新和生物生產」討論會上發表講話。

在發言中，瑪麗亞強調，對一名研究人員而言，俄羅斯醫學的發展是生物經濟學領域形成和發展的關鍵因素。她還談到了解決俄羅斯生物安全領域問題的必要性。

她同時表示，西方制裁不會阻止俄羅斯生物遺傳學技術的發展，「俄羅斯生物遺傳學將克服外部限制」。「俄羅斯人是非常有創造力的。我相信沒有什麼能阻止我們以想要的方式實現我們的目標。」瑪麗亞在會議後的採訪中表示。

「生物技術和生物醫學不僅影響我們的個人空間和個人生活，這些技術還影響我們的生物本質。從這個意義上看，這對我們每個人來說都是一個非常敏感的領域，對現在和未來的幾代人來說都是如此。」瑪麗亞說。

轉載自《紅星新聞》



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