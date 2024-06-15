韓國官員：朝鮮配給制度已完全崩潰　民眾轉為個人主義

韓國統一部長金暎浩說，朝鮮社會主義配給制度已完全崩潰。隨着市場化和信息化，朝鮮居民的思維也從接受集體主義轉變為個人主義，對體制的不信任也越來越大。



金暎浩星期五（6月14日）在國會說，朝鮮居民紛紛前往私營市場謀生，推動內部市場化加速。

韓國統一部曾於2013至2023年對6351名脫北者進行面對面深入調查，了解朝鮮真實的經濟、社會情況，並將調查結果寫入今年2月發行的《朝鮮經濟社會實態認識報告》。

根據這份報告，2016年至2020年間逃亡至韓國的脫北者中，超過72%稱從未收到過政府配給的食品，而2000年之前到韓國的脫北者中，這一比例為62%。隨着政府配給制度崩潰，約70%朝鮮居民在私營市場，使用人民幣交易。

韓國保守派社會活動人士及脫北者，多年來將批評金正恩及其核武計劃的傳單綁在氣球上送到朝鮮。（GettyImages）

脫北者組織「自由朝鮮運動連合」10日從距離首爾西北方約50公里的江華島，朝朝鮮空飄20個大型氣球，上面懸掛了30萬張批判金正恩的傳單，與含有K-POP等影片的2千個USB。他們4年前也曾用此方式將記載金正恩「身世之謎」的傳單空投至朝鮮。（Facebook@FightersforFreeNorthKoreaFFNK）

有一名脫北者說：「朝鮮人在私營市場不會用朝鮮元，人們更傾向於使用美元或人民幣，這成了交易的主要方式。美金和人民幣比朝鮮元有100倍的價值。」

專家分析認為，2009年朝鮮強制推行貨幣改革後，朝鮮人對朝鮮元的信賴度大降，對人民幣或美元的偏好提升。

統一部認為，金正恩執政後朝鮮居民的民生困難更加嚴重。開發核導彈的支出過多，加劇了民生痛苦。

分析認為，自20世紀70年代以來，朝鮮僅在核開發方面就投入了16億美元。這是可以解決朝鮮全體居民四年糧食困難的資金。如果朝鮮把在核導彈開發上投入的部分財源用於改善民生，朝鮮經濟就會發生很大的變化。

同時，金暎浩說，約有36%的朝鮮居民，共有約700萬部手機，他們利用手機進行信息溝通並觀看韓劇。此外，有50%以上的脫北者曾有過行賄經歷，說明朝鮮正處於結構性腐敗當中。

圖為朝鮮領導人金正恩在平壤視察機械工廠，2023年11月27日發布。（KCNA via REUTERS）

韓國聯合參謀本部（韓聯參）表示，偵測到朝鮮當天清晨6時14分左右從平壤順安一帶向韓半島東部海域發射十幾枚疑似短程彈道導彈（SRBM）的飛行物。（KCNA）

金暎浩說，在市場化、信息化的影響下，朝鮮居民的思維方式正由集體主義轉變為個人主義，認為自己和家人的生活比政權更重要，對體制的不信任似乎也逐漸加深。朝鮮近期對韓國推行「去統一」政策是消除民眾對韓憧憬以維繫政權的權宜之計。

朝鮮領導人金正恩在今年1月曾說，朝鮮將不再尋求與韓國統一，並呼籲重寫朝鮮憲法，消除因戰爭分裂的兩國之間共同建國的想法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

