韓國官員：朝鮮配給制度已完全崩潰 民眾轉為個人主義
韓國統一部長金暎浩說，朝鮮社會主義配給制度已完全崩潰。隨着市場化和信息化，朝鮮居民的思維也從接受集體主義轉變為個人主義，對體制的不信任也越來越大。
金暎浩星期五（6月14日）在國會說，朝鮮居民紛紛前往私營市場謀生，推動內部市場化加速。
韓國統一部曾於2013至2023年對6351名脫北者進行面對面深入調查，了解朝鮮真實的經濟、社會情況，並將調查結果寫入今年2月發行的《朝鮮經濟社會實態認識報告》。
根據這份報告，2016年至2020年間逃亡至韓國的脫北者中，超過72%稱從未收到過政府配給的食品，而2000年之前到韓國的脫北者中，這一比例為62%。隨着政府配給制度崩潰，約70%朝鮮居民在私營市場，使用人民幣交易。
有一名脫北者說：「朝鮮人在私營市場不會用朝鮮元，人們更傾向於使用美元或人民幣，這成了交易的主要方式。美金和人民幣比朝鮮元有100倍的價值。」
專家分析認為，2009年朝鮮強制推行貨幣改革後，朝鮮人對朝鮮元的信賴度大降，對人民幣或美元的偏好提升。
統一部認為，金正恩執政後朝鮮居民的民生困難更加嚴重。開發核導彈的支出過多，加劇了民生痛苦。
分析認為，自20世紀70年代以來，朝鮮僅在核開發方面就投入了16億美元。這是可以解決朝鮮全體居民四年糧食困難的資金。如果朝鮮把在核導彈開發上投入的部分財源用於改善民生，朝鮮經濟就會發生很大的變化。
同時，金暎浩說，約有36%的朝鮮居民，共有約700萬部手機，他們利用手機進行信息溝通並觀看韓劇。此外，有50%以上的脫北者曾有過行賄經歷，說明朝鮮正處於結構性腐敗當中。
金暎浩說，在市場化、信息化的影響下，朝鮮居民的思維方式正由集體主義轉變為個人主義，認為自己和家人的生活比政權更重要，對體制的不信任似乎也逐漸加深。朝鮮近期對韓國推行「去統一」政策是消除民眾對韓憧憬以維繫政權的權宜之計。
朝鮮領導人金正恩在今年1月曾說，朝鮮將不再尋求與韓國統一，並呼籲重寫朝鮮憲法，消除因戰爭分裂的兩國之間共同建國的想法。
本文獲《聯合早報》授權轉載