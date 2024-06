中國同菲律賓的南海主權爭議有升溫趨勢之際,菲律賓外交部6月15日表示菲律賓政府已正式要求聯合國機構,正式承認菲方在南海海底大陸架範圍。菲律賓此舉適值中國海警局6月15日起實施新規定,可拘押任何被指非法進入中國領海的外國國民最多60天。



菲律賓政府稱經過15年研究,向聯合國大陸架界限委員會(UN's Commission on the Limits of the Continental Shelf ),提交有關巴拉望省(Palawan province)西部的南海海底大陸架範圍的資料,尋求根據《聯合國海洋法公約》(United Nations Convention on the Law of the Sea)正式確立菲律賓主權的海底區域,包括南沙群島。

中國海警船5月4日在南海仁愛礁水域發射水炮驅逐菲律賓的補給船(Reuters)

中菲在南海的摩擦自2023年起升溫,雙方公務船多次在仁愛礁等爭議水域對峙及發生碰撞。以美國為首的西方國家聲援菲律賓。美方2021年3月31日已稱,美菲共同防禦條約《美菲共同防禦條約》適用於南海。