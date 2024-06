《魔盜王》男星遭鯊吻慘死　滑浪傳奇一手一腳不見了　終年49歲

曾演出《魔盜王》系列電影第4部《加勒比海盗:魔盗狂潮》(Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides,又譯《神鬼奇航:幽靈海》)的男演員佩里(Tamayo Perry)在夏威夷歐胡島(Oahu)滑浪時遭鯊魚襲擊,傷重不治,終年49歲。



佩里是一名職業滑浪選手,也是滑浪教練和救生員,他在當地時間23日下午利用他當救生員值勤後的休息空檔下水滑浪,不幸遭鯊魚襲擊。

民眾發現他看來遭鯊魚襲擊後急忙報警,救護員接報立刻趕到現場,將佩里救上岸,並對他進行心肺復蘇,但數分鐘後他因傷勢過重死亡。

《印度時報》6月24日引述一些報道稱,他獲救時他的一隻手臂和一條腿已不見了。《每日郵報》稱,他身上有數個被鯊魚咬噬的傷痕。

曾參演《魔盜王》電影男演員佩里生前滑浪英姿。(佩里IG賬號oahusurfingexperience)

曾參演《魔盜王》電影男演員佩里生前熱愛滑浪。(佩里IG賬號oahusurfingexperience)

這也是歐胡島本月第2宗致命鯊魚襲擊事件。事發後,檀香山當局在該區周圍設立警告有鯊魚出沒的標誌。

佩里1975年生於夏威夷,12歲起已開始滑浪,因為技巧高超成為當地名人。

曾參演《魔盜王》電影男演員佩里生前與妻結婚多年十分恩愛。(佩里IG賬號oahusurfingexperience)

曾參演《魔盜王》電影男演員佩里生前極熟水性,是滑浪選手、教練與救生員,不惜最終不幸葬身鯊口。(佩里IG賬號oahusurfingexperience)

佩里曾參與演出一些電影與電視劇,包括《LOST》、《加勒比海盗:魔盗狂潮》及美劇《Hawaii Five-0》(《檀島警騎2.0》)等。佩里2016年起已擔任救生員。