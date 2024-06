世衛：酒精造成每年260萬人死亡　譚德塞：不可接受

世界衛生組織(WHO)說,酒精導致每年260萬人死亡,儘管近年來死亡率略有下降,但仍然「高得令人無法接受」。



法媒報道,聯合國衛生組織星期二(6月25日)發表關於酒精和健康的最新報告稱,酒精每年導致20人中就有一人死亡的情況,包括酒後駕駛、酒精引起的暴力和虐待,以及多種疾病等。

報告稱,2019年有260萬人死於飲酒,佔當年全球所有死亡人數的4.7%,其中近四分之三是男性。

2019年因飲酒導致的死亡中,20至39歲人群的比例最高,為13%。

Justin Timberlake醉酒駕駛被捕後,美國警方公開他的「大頭相」。Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture, released on June 18, 2024. (SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS)