世衛：酒精造成每年260萬人死亡　譚德塞：不可接受

世界衛生組織（WHO）說，酒精導致每年260萬人死亡，儘管近年來死亡率略有下降，但仍然「高得令人無法接受」。



法媒報道，聯合國衛生組織星期二（6月25日）發表關於酒精和健康的最新報告稱，酒精每年導致20人中就有一人死亡的情況，包括酒後駕駛、酒精引起的暴力和虐待，以及多種疾病等。

報告稱，2019年有260萬人死於飲酒，佔當年全球所有死亡人數的4.7%，其中近四分之三是男性。

2019年因飲酒導致的死亡中，20至39歲人群的比例最高，為13%。

Justin Timberlake醉酒駕駛被捕後，美國警方公開他的「大頭相」。Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture, released on June 18, 2024. （SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT/Handout via REUTERS）

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，酒精使用嚴重損害個人健康，增加患慢性病和精神健康的風險，並導致每年數百萬本可預防的死亡。

他指出，自2010年以來，全球酒精消費量和相關危害有所減少，但「飲酒帶來的健康和社會負擔，仍然高得令人無法接受。」

飲酒與一系列健康狀況有關，包括肝硬化和某些癌症。

報告發現，在2019年造成的所有死亡中，估計有160萬人死於非傳染性疾病。其中，47萬4000人死於心血管疾病，40萬1000人死於癌症等。

根據報告，酗酒也會使人們更容易感染結核病、愛滋病毒和肺炎等傳染病。

2019年，全球約有2億零900人依賴酒精，佔全球人口的3.7%。歐洲人均飲酒量最高，為9.2 升，其次是美洲，為7.5 升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

