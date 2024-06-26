世衛：酒精造成每年260萬人死亡 譚德塞：不可接受
撰文：聯合早報
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世界衛生組織（WHO）說，酒精導致每年260萬人死亡，儘管近年來死亡率略有下降，但仍然「高得令人無法接受」。
法媒報道，聯合國衛生組織星期二（6月25日）發表關於酒精和健康的最新報告稱，酒精每年導致20人中就有一人死亡的情況，包括酒後駕駛、酒精引起的暴力和虐待，以及多種疾病等。
報告稱，2019年有260萬人死於飲酒，佔當年全球所有死亡人數的4.7%，其中近四分之三是男性。
2019年因飲酒導致的死亡中，20至39歲人群的比例最高，為13%。
世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，酒精使用嚴重損害個人健康，增加患慢性病和精神健康的風險，並導致每年數百萬本可預防的死亡。
他指出，自2010年以來，全球酒精消費量和相關危害有所減少，但「飲酒帶來的健康和社會負擔，仍然高得令人無法接受。」
飲酒與一系列健康狀況有關，包括肝硬化和某些癌症。
報告發現，在2019年造成的所有死亡中，估計有160萬人死於非傳染性疾病。其中，47萬4000人死於心血管疾病，40萬1000人死於癌症等。
根據報告，酗酒也會使人們更容易感染結核病、愛滋病毒和肺炎等傳染病。
2019年，全球約有2億零900人依賴酒精，佔全球人口的3.7%。歐洲人均飲酒量最高，為9.2 升，其次是美洲，為7.5 升。
本文獲《聯合早報》授權轉載