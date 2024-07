菲律賓武裝部隊總司令：拒絕美國在南海提供協助建議

菲律賓武裝部隊總司令布勞納(Romeo Brawner Jr.)表示,在與中國就為坐灘軍艦提供補給發生衝突後,菲律賓拒絕了美國提出的協助它在南海行動的提議。



據路透社報道,布勞納7月4日接受專訪時提到,美國已表達對菲律賓的支持,但馬尼拉更願意獨自處理這個問題。

布勞納表示:「是的,當然,他們一直在提供幫助,詢問能以什麼方式幫助我們。我們會在尋求外界幫助之前嘗試用盡所有可能的選擇。」

5月17日,中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練。(新華社)

中國海警船5月4日在南海仁愛礁水域發射水炮驅逐菲律賓的補給船(Reuters)

根據《美菲共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America)在太平洋海域,若美菲領土及軍隊、船舶或飛機受到武裝攻擊,兩國將採取共同軍事行動應對。

中菲近來因南海問題導致的緊張關係不斷升溫。一些觀察人士,包括前美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger),呼籲美國海軍直接支持補給任務。

但菲律賓國家安全顧問阿諾(Eduardo Ano)告訴路透社,菲律賓希望這是「純粹的菲律賓行動」。「這是我們合法的國家利益,所以我們認為他們(美國)沒有理由介入。」

本文獲《聯合早報》授權轉載