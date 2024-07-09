王毅晤白羅斯外長 冀推動全天候全面戰略夥伴關係走深走實
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外長王毅7月8日在北京，與白羅斯外長雷任科夫（Maxim Ryzhenkov）會談。王毅表示，中方願同白方繼續相互信任、相互支持，共同落實兩國元首重要共識，密切高層往來，加強戰略對接，深化全方位合作，將雙方高水平政治互信轉化為高品質合作成果，推動中白全天候全面戰略夥伴關係不斷走深走實。
王毅又祝賀白羅斯成為上海合作組織成員國，表示中方願以擔任上合組織輪值主席國為契機，同各方一道，共同弘揚「上海精神」，加強協調配合，做實做強上合組織，打造「五個共同家園」，使上合聲音更加響亮，為促進和平穩定發展發揮更重要作用，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。
雙方除談及就雙多邊廣泛議題，亦就烏克蘭危機交換看法。王毅表示，當務之急是遵循「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，為這場危機緩和降溫，為重啟對話創造條件。中方將繼續發揮建設性作用。
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