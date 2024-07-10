美國加州近百人洗劫便利店　警9小時後「趕到」超離譜

近百名劫匪7月5日美國加州奧克蘭（Oakland）洗劫一間設於油站內的便利店長達40分鐘。他們最後不僅全身而退，警察在案發9小時後才抵達現場。



《紐約郵報》7月6日，劫案在7月5日凌晨時分發生，便利店店主Sam Mardaie表示，劫匪人數約有80至100人。當時店內只有2名店員，劫匪在40分鐘內幾乎把店內能搶的商品全部搶走，又大肆破壞。有人直接跳過收銀櫃台，直接拿走櫃台底下的物品。

Mardaie表示，案中損失單是現金已有2.5萬美元（約15.9萬港元）。他自稱與家人2023年8月接手這間商店，此案幾乎讓他們過去的努力全部付諸東流。

最離譜的是，在Mardaie報警後，接線生表示這宗犯罪事件的優先級別為第2級，接線生甚至建議Mardaie採用線上報案系統。

2024年7月5日凌晨時分，美國加州奧克蘭一座位於加油站內的便利商店，遭近百位劫匪進行洗劫，時間長達40分鐘之久，當地警察在事發後9小時才到達現場。（X@dprtravel）

Mardaie將店內遭人搶劫的影片畫面交給警察後，警察才將這宗案件的優先級別列為第1級。案發9小時後，一名警察抵達店內開始調查。

對於警方在案發9小時後才抵達現場一事，警方表示，因為案發時附近一宗牽涉上百輛車的案件以及後續發生一宗盜竊案，警方人力瞬間不足，才會發生這的狀況。

2024年7月5日凌晨時分，美國加州奧克蘭一座位於加油站內的便利商店，遭近百位劫匪進行洗劫，時間長達40分鐘之久，當地警察在事發後9小時才到達現場。（X@dprtravel）

報道中也提到，加州奧克蘭近期治安敗壞，不少連鎖餐廳品牌都宣布關閉在奧克蘭的分店。