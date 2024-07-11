英美首腦華盛頓會晤　強調特殊關係牢固

英國新任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在白宮會見美國總統拜登時說，英美之間的特殊關係比以往任何時候都要牢固。



路透社報道，到華盛頓出席北大西洋公約組織（NATO）峰會的施紀賢說：「這種特殊關係非常重要，它是在艱難的情況下建立起來的，維持了很長時間，現在比以往任何時候都要牢固。」

英國首相施紀賢2024年7月10日訪問美國參加北約峰會期間，在白宮會見美國總統拜登。（Reuters）

法新社報道，拜登星期三（7月10日）在兩人的首場會談中說，英國是烏克蘭戰爭等全球問題上的關鍵盟友。81歲的拜登在橢圓形辦公室與英國中左翼領導人施紀賢握手時說道：「我們是全世界最好的盟友。」他認為，英國是「跨大西洋聯盟的紐帶」。

英國首相施紀賢2024年7月10日訪問美國參加北約峰會期間，在白宮會見美國總統拜登。（Reuters）

英允繼續支持烏克蘭

61歲的施紀賢在贏得大選不到一週後便出席了在華盛頓舉行的北約峰會，峰會聚焦於烏克蘭危機。施紀賢承諾繼續堅定地支持烏克蘭，並同意讓烏軍使用英國導彈襲擊俄羅斯境內目標。

施紀賢所屬工黨數日前推翻執政14年的保守黨政府。他說，他在北約成立75周年峰會期間與烏克蘭總統澤連斯基進行了「非常好」的會晤。他告訴記者：「我明確指出，就英國而言，政府更迭不會影響我們接下來的支持。」

圖為2024年7月10日，美國總統拜登在英國首施紀賢抵達華盛頓參加北約峰會歡迎儀式時與他寒暄。（Reuters）

在飛往華盛頓的航班上，施紀賢說，英國提供的「風暴影」（Storm Shadow）導彈用於「防禦目的」，但如何部署則由烏克蘭決定。這實際上是在為基輔對俄羅斯境內目標進行打擊開綠燈。

施紀賢剛就任，拜登面對選舉，但兩人都沒有談到選舉問題。自從拜登在與共和黨候選人特朗普的辯論中表現糟糕以來，連任面對危機。