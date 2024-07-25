巴勒斯坦各派簽署《北京宣言》　聯合國歡迎：促進團結重要一步

在中國的積極斡旋下，巴勒斯坦各派代表7月23日簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。聯合國新聞網稱，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對此表示歡迎，並指出這是促進巴勒斯坦團結的重要一步。



聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）當天在紐約總部舉行的例行記者會上表示，古特雷斯秘書長非常歡迎巴勒斯坦各派簽署《北京宣言》，並對中國以及其他參與推動這一進程的國家所作的努力表示讚賞。

聯合國秘書長古特雷斯2024年6月5日在紐約出席氣候會議時發言（Reuters）

「秘書長鼓勵所有派別通過對話克服分歧，並敦促他們落實在北京作出的承諾和簽署的宣言。我認為所有朝着團結邁進的舉措都值得歡迎和鼓勵。巴勒斯坦的團結對於和平與安全以及推動巴勒斯坦人民實現自決和建立一個完全獨立、民主、毗連、能夠生存和擁有主權的巴勒斯坦國的願望至關重要。」杜加里克說。

2023年10月新一輪巴以衝突爆發後，結束巴勒斯坦派系矛盾的呼聲不絕於耳。2024年4月，法塔赫和哈馬斯在北京舉行磋商，就巴勒斯坦內部和解進行深入對話。7月21日至23日，在中國主持下，巴勒斯坦各派別內部和解對話在北京舉行，並於23日簽署《北京宣言》，邁出了巴勒斯坦和解的關鍵一步。

巴勒斯坦各派別內部和解對話2024年7月21日至23日在北京舉行，巴勒斯坦各派別23日簽署《北京宣言》。圖為法塔赫副領導人阿魯爾（Mahmoud Al-Aloul）、中國外交部長王毅和哈馬斯成員馬爾祖克（ Musa Abu Marzuk）於合影。

《北京宣言》明確了巴勒斯坦解放組織是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表。各方同意圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府，並強烈呼籲根據聯合國有關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。

7月24日，在中國外交部例行記者會上，有記者提問，中國成功舉辦巴勒斯坦各派內部和解對話，受到國際社會廣泛歡迎。聯合國秘書長、歐盟中東和平進程特別代表等對中方都表示了祝賀。但是也有評論認為，和解道路不會一帆風順。中方如何看待《北京宣言》落實前景？將為此發揮什麼作用？

中國外交部發言人毛寧表示，巴勒斯坦14個派別舉行和解對話，簽署《北京宣言》，為巴勒斯坦人民帶來希望與未來，也是推動解決巴勒斯坦問題、實現中東和平穩定的重要一步。巴勒斯坦內部和解的關鍵是堅定信心、把握方向、循序漸進，只有不斷凝聚共識，並將之付諸實踐，和解進程才能越走越實，內部才能更加團結統一。和平不會一蹴而就，但只要方向是正確的，就應當持之以恆、毫不動搖地走下去。

2024年7月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

她指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心。中方在巴勒斯坦問題上沒有任何私利，我們看重的是道義，主張的是公正，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利，支持中東地區國家人民將命運掌握在自己手中。中方將繼續踐行全球安全倡議，為中東的和平穩定作出更大貢獻。

本文獲觀察者網授權轉載

