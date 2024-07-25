英國曼徹斯特警拘捕男子踩頭又踢臉　畫面流出惹眾怒　警員停職

網絡流傳一名英國警員在曼徹斯特機場拘捕一名男子時踩頭又踢臉的影片，引發眾怒，民眾7月24日到警局外抗議，曼徹斯特警方發聲明指事件令人震驚，一名警員停職，又指有3名警員在拘捕行動期間曾遭襲擊。



在網上流傳的影片內，一名穿制服的警員手持電槍，另有一名男子趴在地上，臉朝地面，警員出腳踢男子的臉部，又踩其頭部，旁邊有一名女子嘗試上前保護男子，未能成功。

↓ 注意：片內有暴力畫面 ↓

路透社報道，片段流出後，憤怒的民眾24日晚上到警察局示威。

曼徹斯特警方24日發聲明指，事件令人震驚，指民眾極度關注事件屬正確，稱「在拘捕行動中使用這種武力是不尋常的現象，我們明白這會引起擔憂。」

根據聲明所指，事件發生於7月23日晚上8時25分左右，警方當時接獲暴力事件的舉報，到達曼徹斯特機場2號客運大樓，在踢人場面發生前，警員嘗試拘捕一名男子，在此期間，有3名警員受到攻擊，一名女警員鼻骨骨折，另有其他警員遭按倒在地受傷。

聲明稱，事後一名男警員被調離前線職務，2名男子因涉嫌襲擊、妨礙警察等理由被捕，另有2名男子因涉嫌毆鬥與攻擊緊急救援人員被捕。

事件持續受到關注後，曼徹斯特警方25日再發聲明，稱經過詳細審核，決定把一名警員停職，並轉介到警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct）展開全面獨立調查。