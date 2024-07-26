華府曾懸紅1500萬美元抓人 墨西哥大毒梟美國落網
撰文：洪怡霖
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美國司法部7月25日稱，世界最大的毒梟之一、墨西哥Sinaloa Cartel販毒集團頭目Ismael Zambada Garcia（又稱El Mayo）在德克薩斯州被聯邦特工逮捕。
美國司法部當天在聲明中稱，「Sinaloa Cartel販毒集團是世界上最大的販毒集團之一，該部門已逮捕2名Sinaloa Cartel販毒集團頭目。」
Ismael Zambada Garcia與Joaquin Guzman Loera（又稱El Chapo）共同創立犯罪集團，目前被關押在美國監獄。Joaquin Guzman Loera被捕後，該組織由他的幾個兒子掌管。
美司法部的聲明還稱，25日與贊巴達一起被捕的還Joaquin Guzman Loera的兒子Ovidio Guzman Lopez。
路透社引述兩名匿名美國官員表示，Ismael Zambada Garcia和Ovidio Guzman Lopez是在乘坐私人飛機降落後被逮捕。
報道指，美國政府曾懸賞1,500萬美元以便取得追捕Ismael Zambada Garcia的相關線索。
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