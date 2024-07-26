華府曾懸紅1500萬美元抓人　墨西哥大毒梟美國落網

美國司法部7月25日稱，世界最大的毒梟之一、墨西哥Sinaloa Cartel販毒集團頭目Ismael Zambada Garcia（又稱El Mayo）在德克薩斯州被聯邦特工逮捕。



美國司法部當天在聲明中稱，「Sinaloa Cartel販毒集團是世界上最大的販毒集團之一，該部門已逮捕2名Sinaloa Cartel販毒集團頭目。」

美國司法部2024年7月25日稱，世界最大的毒梟之一、墨西哥Sinaloa Cartel販毒集團頭目Ismael Zambada Garcia（又稱El Mayo）在德克薩斯州被聯邦特工逮捕。圖為華府通緝Ismael Zambada Garcia的傳單。（DEA）

Ismael Zambada Garcia與Joaquin Guzman Loera（又稱El Chapo）共同創立犯罪集團，目前被關押在美國監獄。Joaquin Guzman Loera被捕後，該組織由他的幾個兒子掌管。

美司法部的聲明還稱，25日與贊巴達一起被捕的還Joaquin Guzman Loera的兒子Ovidio Guzman Lopez。

2024年7月25日，相信載有墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）頭目贊巴達（Ismael Zambada Garcia，又稱El Mayo）的飛機出現在美國新墨西哥州一個私人機場的停機坪上。（Reuters）

路透社引述兩名匿名美國官員表示，Ismael Zambada Garcia和Ovidio Guzman Lopez是在乘坐私人飛機降落後被逮捕。

報道指，美國政府曾懸賞1,500萬美元以便取得追捕Ismael Zambada Garcia的相關線索。