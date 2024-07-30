美國政府債務規模破35萬億美元　人均負債逾10萬美元

美國聯邦政府的債務規模已打破35萬億美元（約273萬億港元）大關，一基金會測算，這相當於每一個美國人負債10萬美元。



新華社7月30日稱，美國財政部網站29日發布的最新數據顯示，截至7月26日，聯邦政府債務規模已由前一天的34.998萬億美元上升至35.001萬億美元。

圖為2024年7月9日，美國華府，財政部長耶倫（Janet Yellen）向眾議院為國際金融體系年度報告做證。（Reuters）

美國獨立研究機構聯邦預算問責委員會（GAO）主席麥吉尼亞斯發表聲明說，美國聯邦政府債務規模2023年底達到34萬億美元（約265萬億港元），在那之前三個月突破33萬億美元，再之前三個月突破32萬億美元。「這種借貸行為持續不斷，既鹵莽又毫不收斂。」

根據美國彼得・彼得森基金會（Peter G. Peterson Foundation）的測算，將這些巨額債務分攤到美國民眾身上，相當於每人負債近10.4萬美元。該基金會認為，從技術上看，美國聯邦政府債務不斷增長主要由人口老齡化、醫療成本上升和稅收入不足造成。

基金會此前警告，美國財政處在不可持續的軌道上，如果不解決，聯邦政府支出和收入之間的結構性不匹配以及利率和借貸成本的上升，將對聯邦預算、美國經濟和未來發展構成挑戰。

圖為2021年4月25日，美國華府，美國財政部。（Reuters）

儘管美國債務失控的警鐘再度敲響，但眼下民主、共和兩黨都沒有動力削減開支、控制債務。一些媒體注意到，在當前美國大選競選活動中，債務問題幾乎沒有被提及。

麥吉尼亞斯警告說，債務是美國面臨的重大危險之一，應嚴肅對待債務問題，並盡快行動。