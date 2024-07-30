崔建春：香港民主「茁壯成長」　五至十年可見成果

撰文：藺思含
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中國外交部駐港公署特派員崔建春今日會見中外媒體，談及香港的民主制度、國安法、烏克蘭外長訪港以及全球各國泛安全化的問題。崔建春回應記者提問表示，香港民主正在「茁壯成長，而不僅是勉強生存」，即便今天自己的觀點不是所有人認可，但未來5到10年內，香港會成為外界借鑑的案例。他還批評國家假借國家安全之名進行制裁：「中國人當年改革開放，我們買了那麼多設備機器，我們中國人從來沒想到我們買你們的機器….會被竊取安全信息」。

崔建春今年4月就任外交部駐港公署特派員，期間會見各國駐港總領事、社會各界團體。他指在與62名總領事會面時，沒有一位「拒絕或說我們不需要國安法」，認為大家支持國安法。

他說2019年以來香港進入轉型期，許多人擔心國安法會影響生活，甚至令香港變成一個大陸城市，但他指，香港能吸收中國大陸的成功經驗、同時結合國外經驗，相信「香港的民主真的在茁壯成長，而不是勉強生存。」

7月30日，中國外交部駐港公署特派員崔建春在上任近三個月之際會見媒體。（梁鵬威攝）

崔建春認為，不同國家、不同階段、不同文化需要不同的辦法來處理，目前全球流行的選舉制度是普選，但在一人一票的選舉制度外，人們對政黨內部的選舉關心不足。他引述自己兩天前與新加坡總領事的對話稱，雙方都認同在選舉（election）前先有篩選（selection）的制度：「今天有些國家只關心前面的election，而不注重selection……試想，如果你的身體不可以的話，你怎麼領導一個國家？」

現場有記者提問時提及香港年輕人對本地民主發展的看法，崔建春回應指年輕人尚未能理解香港的政治現狀、以及香港能夠同時吸收理解中國大陸及其他國家的民主制度，惟要增進理解需要時間。

批各國泛安全化　與駐港美國總領事對話良好

他表示，全球各國正在泛安全化，「動不動對以國家安全為名義出台制裁」。他以遭美國制裁的華為為例稱：「中國人當年改革開放，我們買了那麼多設備機器，我們中國人從來，沒想到我們買你們的機器….竊取我們的安全信息」，他認為這最終只會讓雙方「兩敗俱傷」。

圖為外交部駐港公署特派員崔建春（右）會晤英中貿易協會主席古沛勤（左）一行（外交部駐港特派員公署圖片）

崔建春不久前與美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）見面交談，在接近兩個小時的時間裏，二人說起中美關係，更談到香港法治體系、民主人士等雙方觀點不一致的問題，但崔建春形容雙方談的很好。

他透露，梅儒瑞十分關心民主人士（democratic activists）的問題，但他稱這一稱謂在香港不存在。對話中他亦向梅儒瑞表明立場：在內政問題上，無論對錯，中國不能讓其他國家干涉。

但這位曾在中東、非洲任中國駐外大使的外交官也表示，儘管有分歧，雙方的對話交流十分重要。

軍、民物資經香港入俄？

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba） 近幾日突然到訪香港，促請港府防止俄羅斯利用香港規避對俄制裁、經香港轉運軍用和民用物資。崔建春在發佈會上指出，自己不能代特區政府回應，只籠統表示香港嚴格遵守國際法及規範：「最重要的是，香港政府和香港人支持和平的生活」，表示香港人希望減少傷亡、支持戰爭儘快結束。

特首李家超本月28日起到訪東盟，爭取成員國支持以讓香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。（李家超Facebook）

任內爭取令香港加入RCEP

特首李家超本月28日起到訪東盟，爭取成員國支持以讓香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。崔建春至無法回答究竟何時能夠加入，但表示希望能在自己任內、與港府共同努力實現這一目標。他透露目前仍有國家反對，呼籲各國「要看長遠不要看眼前」，稱有些事情一時可能做不到，但需要長遠考慮。

發佈會最後，有外國媒體問及外籍記者工作簽證問題，他表示自己正在處理這方面的工作，指若有外國記者就簽證遇到問題可以與他聯繫。他認為，這遠非記者個人工作的問題，更反映國家的政策，對此十分重視，並對在場記者表示期望日後可以保持聯繫。

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