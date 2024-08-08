羅馬尼亞醫院4日內死17病人　兩醫生涉突減血壓藥謀殺

羅馬尼亞首都布加勒斯（Bucharest）一家醫院早前有17名病人死亡， 當局經數月調查後， 8月7日公布逮捕兩名涉及謀殺的醫生。他們被指透過減少血壓藥物的劑量，造成至少一名病人的死亡，原因是認為「病人不再適宜存活」。



圖為涉事醫院官方網站顯示的病房設施。（Spitalul Pantelimon 網站圖片）

涉事的Spitalului Pantelimon醫院，4月有員工爆料稱，深切治療部17名病人因用藥減少，於4日內先後死亡。當時衛生部門和醫生協會表示，病人大量死亡屬異常現象，但未發現涉及醫療責任的證據。

檢察官啟動刑事調查，掌握至少一名54歲男病人的死亡數據，並藉此於8月7日逮捕兩名醫生。此外，一名護士涉嫌作假證而被拘留。

認為病人不應維持存活

檢方聲明指出，兩名醫生涉嫌構思及執行一項計劃，透過突然減少用於維持血壓的正腎上腺素（noradrenaline）劑量，令需要深切治療的患者因血壓驟降，造成心肺功能停止死亡，原因是兩人認為病人不應維持存活。有該國媒體稱，兩名醫生希望騰出床位。

圖為羅馬尼亞衛生部長Alexandru Rafila。（X@romaniaineu圖片）

檢方強調，調查仍在進行。該國衛生部長Alexandru Rafila同日要求 ，涉事醫院的經理和醫療總監辭職。

路透社報道，羅馬尼亞過去30年只增建了一家國營醫院，政府醫療開支為歐盟成員國最少，數以萬計醫生和護士移居國外。該國的醫療落後問題，主要源於貪腐、政治化管理和缺乏監管。