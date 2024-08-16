沙特王儲：沙以關係倘正常化　擔心會被暗殺

近來，拜登政府致力於促進沙特阿拉伯與以色列之間達成一項「歷史性協議」，推動沙以關係正常化。但據美國《政治報》（Politico）8月14日報道，多名知情人士透露，沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）不久前曾向來訪的美國國會議員表示，他因此議題面臨政治風險，並擔心自己會遭到暗殺。



這篇專欄文章由Politico高級外交事務記者Nahal Toosi撰寫，依據的是3名匿名消息人士（包括一名前美國官員和另2名知情者）向她透露的穆罕默德王儲與美國國會議員進行的對話內容。

報道稱，對話期間，穆罕默德「至少一次」提到了埃及總統薩達特（Mohamed Anwar al-Sadat）遇刺事件。穆罕默德詢問美國議員，在《埃以和平條約》達成後的兩年時間裏，美國採取了哪些措施來保護薩達特？

1978年，埃及總統薩達特和以色列總理貝京在美國總統卡特的調解下，在美國達成《戴維營協議》。在此基礎上，埃以雙方1979年又達成了《埃以和平條約》，結束了兩國間的敵對行動。然而，這引發埃以國內大批民眾不滿。1981年10月，薩達特在開羅舉行的閱兵儀式上遭暗殺。

穆罕默德談到了自己面臨的政治風險與生命威脅，同時解釋了為什麼任何有關沙以關係正常化的協議，都必須包括以色列對建立巴勒斯坦國的承諾。但令穆罕默德懊惱的是，以色列政府一直不願對此作出承諾。

美國時任總統卡特1978年在大衛營促成埃及總統薩達特（Anwar al-Sadat）和以色列總理貝京（Menachem Begin）會面，達成了一系列的「大衛營協議」，最終促成了埃、以兩國在翌年建交，兩國的領袖也因此得到了諾貝爾和平獎。圖為當年9月7日，埃及時任總統薩達特和以色列總理貝京及其助手在大維營舉行會議。 （Reuters）

其中一名知情人士告訴Nahal Toosi：「他（穆罕默德）當時說道，『沙特人非常關心這個問題，整個中東地區的人都非常關心這個問題，如果我不解決我們地區最緊迫的正義問題，我作為兩聖地監護人的地位將不再穩固。』」伊斯蘭教兩大聖地——麥加、麥地那都在沙特，沙特王室自稱為「兩聖地監護人」。

與此同時，3名知情人士均表示，穆罕默德與美國議員的談判非常嚴肅，但有一點可以肯定：儘管存在風險，但穆罕默德仍似乎決心與美國和以色列達成協議，他認為這對他的國家的未來至關重要。

5月初，彭博社等美媒援引消息人士的話稱，美國和沙特即將達成一項歷史性協議。根據協議，美國將為沙特提供安全保障，甚至允許沙特獲得美國此前禁售的先進武器，並為沙特在以色列結束加沙戰爭的情況下與以色列建立外交關係提供可能的途徑。

協議中，美國還要求沙特限制中國技術進入該國最敏感網絡，作為交換，美國將在沙特人工智能、半導體和量子計算方面進行重大投資，並幫助沙特建立民用核項目。

當時，彭博社、《華爾街日報》等美媒及學者普遍認為，若協議達成，可能會重塑中東。協還將加強美國在中東地區的地位，並犧牲伊朗甚至中國在該地區利益，將是拜登政府一次外交上的成功。不過，由於以色列政府拒絕停止加沙戰爭並對建立巴勒斯坦國作出承諾，協議至今仍未取得關鍵性進展。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙特阿拉伯吉達市進行會面。（Reuters）

對此，Politico記者Nahal Toosi認為，穆罕默德對於當前局勢以及自身安全威脅的描述，「是一種聰明的外交營銷策略：他說自己恐遭遇暗殺，可以推動美國議員對以色列施加更大壓力，以達成他喜歡的協議」。

「聲稱自己在為一項可能具有劃時代意義的交易冒着生命危險，無疑是一種吸引對話者注意力的有效方式，」Nahal Toosi寫道，「公平地說，這可能也是事實」，因為加沙戰爭是沙特年輕人有生以來首次目睹到的重大巴以衝突，沙以關係正常化可能會讓穆罕默德失去這一代年輕人的支持。

但《以色列時報》援引美國國會消息人士稱，在11月總統大選之前達成沙以關係正常化協議的可能性已幾乎為零，因為參議院在休會前，已經沒有時間批准該協議中關於美沙關係的部份。

2022年7月15日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在沙特吉達市（Jeddah）阿薩拉姆宮（Al Salam Royal Palace）與美國總統拜登（Joe Biden）碰拳。（Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS）

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