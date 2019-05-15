波斯灣再起煙硝　美沙以新三大邪惡軸心

2001年9月11日，阿爾蓋達恐怖分子騎劫兩架航機，直飛進紐約曼克頓的世貿雙子塔，震驚全球。數月後，時任美國總統小布殊發表國情咨文，點名批評伊拉克、伊朗、朝鮮為「邪惡軸心」，指其資助恐怖分子、發展大殺傷力武器，正式為歷時數十年的反恐戰爭揭開序幕。

時過18年，美國為首的反恐戰爭不僅未有為中東帶來和平。2003年美國揮軍伊拉克，扳倒了薩達姆政權，卻導致了中東權力真空，恐怖組織迅速坐大，養成了「伊斯蘭國」的大患，也滋生了歐美各地針對當地人的獨狼式恐怖襲擊。美朝關係年初雖然一度回暖，更舉行了歷史性的特金會，但特朗普在談判桌開天殺價，結果導致談判破裂，金正恩再度試射導彈，各國多年為朝鮮去核化的努力，一朝付諸東流。

至於伊朗核問題，本在前任奧巴馬政府促成的多邊談判中，達成了核協議令伊朗停止提煉濃縮鈾，卻在特朗普上台後單方面推翻。自此美伊關係再度緊張。日前沙特阿拉伯兩艘運油船於阿聯酋對開海岸遭人蓄意破壞，更令波斯灣局勢急速升溫。美國《紐約時報》更爆出美國國務部應國家安全顧問博爾頓（John Bolton）要求，向白宮提交一份派兵12萬入侵伊朗的報告，盡顯美國霸權主義戰爭販子的本質。

博爾頓是「激進鷹派」代表人物，他奉行單邊主義和強硬外交政策。（路透社）

蓄着白鬍子的華府鷹派代表博爾頓，早在小布殊政府出任聯合國大使時，已力主入侵伊拉克，指有薩達姆發展大殺傷力武器的證據，最終令美國入侵伊拉克，導致數十萬平民傷亡，以及數千名美軍陣亡。到了美軍拿下了已遭戰火摧殘的巴格達後，國際社會卻發現當初美國出兵理由的大殺傷力武器之說，根本是子虛烏有。博爾頓又力主攻擊伊朗，惟未獲小布殊接納。特朗普上台後，博爾頓重返華府，與國務卿蓬佩奧一同主張對伊強硬，包括退出核協議，重啟對伊全面制裁，現時更企圖在波斯灣再重演另一場伊拉克戰爭。

其實上次美國罔顧國際社會反對出兵伊拉克，而令其跟德法等盟友生下嫌隙。美國去年單方面退出伊朗核協議，更遭歐德法反對，並無視美國的制裁禁令，繼續與伊朗貿易。此次傳媒爆出美國侵伊方案，更加不會得到歐盟支持。而蓬佩奧近日積極出訪，先後到巴格達及布魯塞爾討論伊朗威脅，卻遭歐盟代表反呼籲，勿採取軍事方面任何升級惡化行為。

特朗普上台後採取的單邊主義行動，令美國就貿易問題、北約軍費、氣候變化等與歐洲傳統盟友關係鬧得很僵。其得來不易的伊朗核協議瀕臨破裂，其反覆無常亦令與朝鮮的去核化談判功敗垂成。美國擁有全球最強大的軍力，現時卻由特朗普、蓬佩奧、博爾頓危險的鷹派外交政策主導，逐漸偏離國際社會主流，其對世界和平的威脅遠比伊朗為大。

美國總統特朗普奉行單邊主義，先後退出《巴黎氣候協定》及伊朗核協議，又宣布向歐盟及加拿大等國家加徵關稅，為了「美國優先」不憚「與世界為敵」，引來各同盟國不滿。（VCG）

倘若美國果真出兵，背後最大得益者自然為伊朗的頭號死敵沙特阿拉伯及以色列。然而身為美國忠實盟友的沙特阿拉伯是何等國家？伊朗尚且有不完全民主的選舉，一人一票選出總統，而沙特仍處於封建王朝，毫無民主成分可言，人權紀錄劣迹斑斑，女性地位低賤，而且沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）亦心狠手辣，下令在使館殺害異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）一事，更是記憶猶新。自稱人權大國的美國卻置若罔聞，可謂雙重標準之極致。

沙特王室長期在海外大灑金錢，宣播極端保守的原教旨瓦哈比主義，間接催生極端的伊斯蘭主義，又在多國資助各地有恐怖主義傾向的武裝組織，與親伊朗的派系鬥爭，引發了連場內戰。其與阿拉伯多國介入，連綿八年的也門內戰，至今已造成超過六萬人喪生，發生的饑荒的瘟疫已觸發人道危機。早前美國國會兩院共同通過終止美軍援助沙特在也門的軍事行動，卻遭特朗普否決。美國為了可繼續對沙售武，以及打擊親伊朗的胡塞武裝分子，竟如沙特一樣視也門無辜平民如草芥，豈不是邪惡軸心？

至於以色列，其在右翼的內塔尼亞胡政府治下，對巴勒斯坦人的打壓更是無日無之。以色列去年便通過了新國籍法，正式將以色列成為僅屬於猶太人的民族國家，變相把百多萬以國境內的巴人貶為二等公民。內塔尼亞胡政府更加速向西岸殖民，大選前夕更聲言一旦當選將吞併西岸殖民區。現時西岸巴人的家園已不斷被以人拆除或充公，巴人的行動嚴重受限，甚至被隔離牆區隔，擺明與南非的種族隔離政策無異，不容於現代社會的文明或人道標準。

直至去年12月，也門內戰已使近400萬人流離失所、2,400萬人（佔總人口的80％）急須人道援助和保護、840萬人慘遭飢荒折磨、700萬人營養不良（當中更包括200萬名兒童及100多萬孕婦）(Nariman El-Mofty／美聯社)

以色列對外亦盡顯其霸權主義作風。其在本月初為報復哈馬斯發射導彈，向加沙發動大規模襲擊，三日內已發射450枚火箭、發動150次空襲，造成大量平民傷亡。以色列亦視國際條文如無物，在1967年六日戰爭從敘利亞佔領戈蘭高地（Golan Heights）已是歷時多年，月前卻得到特朗普承認其主權，不顧國際社會反對。日前內塔尼亞胡更宣布將命名戈蘭高地新殖民區為「特朗普殖民區」，阿諛奉承之態令人反胃。

當初小布殊口中伊拉克、伊朗、朝鮮為「邪惡軸心」三者已去其一，而伊朗、朝鮮亦一再顯示出其願意去核的誠意，相反美國的單邊主義的傲慢、霸權主義的心態、反覆無常之作風，不斷為全球穩定添煩添亂，威脅世界和平及安全。此次出兵伊朗的方案，更反映其扳倒德黑蘭之心不死的野心。至於此次新波斯灣戰爭最大得益者的沙特阿拉伯及以色列，同樣是行種族隔離、踐踏人權，無視國際法則及秩序的國家。把「新三大邪惡軸心」安給美國、沙特阿拉伯、以色列，也許更為恰當。