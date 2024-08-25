意大利西西里遊艇7死海難　檢方循過失殺人方向調查

英國豪華遊艇Bayesian號8月19日在意大利西西里（Sicily）首府巴勒莫（Palermo）以東的港口附近遇上強烈風暴後沉沒。船上22名乘客中有15人獲救，另有7人遇難。救援人員23日尋獲的最後一名失蹤者遺體，確認是遇難英國富商林奇（Mike Lynch）的18歲女兒。當地檢察部門24日表示，正循過失殺人方向調查海難，將釐清船長、船員、造船廠等的責任。



事發在19日清晨，遊艇突然遇上強風沉沒。意大利檢察官24日在記者會表示，相信遊艇是遇到雷暴下形成的「下擊暴流」（downburst），在強風下沉沒，並非早前估計的水龍捲，當局將分析當日天氣及帆船移動速度，亦會調查救援人員的到場時間。官員又指，由於潛水員難以進入船艙，目前尚未掌握黑盒的具體資訊。

2024年8月24日，意大利巴勒莫附近的泰爾米尼-伊梅雷塞（Termini Imerese）法院，檢察官Raffaele Cammarano（左）和泰爾米尼-伊梅雷塞檢察官辦公室首席檢察官Ambrogio Cartosio（右）出席新聞發布會，講述英國豪華遊艇Bayesian號，19日在巴勒莫（Palermo）附近沈沒的調查進度。（Reuters）

船上22人有15人獲救，船員當中只有1人遇難。擁有帆船的船公司Perini較早時指，認為是有船員犯下不合理失誤肇事，已排除涉及設計缺陷的可能性。

據路透社24日報道，打撈遊艇上水有助調查人員釐清意外原因，但可能會是既複雜又昂貴的作業。沉船現時在水下50米處。

2024年8月21日，意大利西西里島遊艇沉沒事件，救援人員合力將一具遺體運回岸上。（Reuters）

官員就表示，船長等15名生還者已先後接受問話，相信會繼續配合調查，但並無法律責任繼續留在意大利。

被問到為何絕大部分船員都能登上救生艇獲救，但乘客卻無法登艇，當局相信可能由於當時死者仍在睡覺，導致未能逃脫，將繼續調查。