日圓套息交易失利　數間大行看好「人民幣Carry Trade」

市場人士認為，近期日圓套息交易（Yen Carry Trade，又稱利差交易）雖然失利，人民幣套息交易或能更好抵禦匯率震盪，成為有效的策略。



據彭博社8月25日報道，加拿大皇家銀行說，由於中國人民銀行（央行）保持較寬鬆的貨幣政策，通過借貸人民幣，投資於高回報資產會顯得更有韌性。

麥格理集團（Macquarie Group）數據顯示，人民幣套息交易與日圓套息交易不同的地方在於，人民幣套息交易的操作者多數是出口商和跨國公司，並非投機者。

2011年8月10日，中國江蘇省，圖為一間銀行的工作人員在清點貨幣。（Getty）

2022年聯儲局加息，導致美國借貸成本被推高至中國借貸成本之上後，這些企業才開始獲利。自當年開始，中國出口商和跨國企業積累了5,000億美元（約3.9萬億港元）。

其次是人民幣不可完全兌換。為了控制經濟，中國限制外匯的流動，因此，自動壓小人民幣套息交易的規模。

加拿大皇家銀行資本市場部（RBC Capital Markets）亞洲匯率策略主管陳子天認為，在央行試圖放寬政策之時，若讓貨幣保持堅挺是互相矛盾的，因此賣空人民幣兌一籃子新興市場貨幣仍有意義。

2015年1月22日，加拿大多倫多，圖為街道上一個加拿大皇家銀行（RBC）的標誌。（Reuters）

陳子天說：「中國經濟面臨困境，市場普遍預期央行會在下來幾個月放寬政策，而它也的確釋出此訊號。」

彭博社整理數據顯示，這個季度內，借貸人民幣然後投資八個新興市場貨幣的套息交易的回報率是0.5%。反觀，日圓相關套息交易則下挫7%。

梅隆銀行（BNY）亞太市場策略師張偉勤說：「離岸人民幣流動性持續充裕，可能會使市場參與者難以抗拒在市場波動減弱時，重新參與套息交易。」

不過，由於中國央行持有避免大量投機利差部署的工具，人民幣套息交易的總規模受到限制。張偉勤認為，投資者有機會賺取利益，但規模不會顯著。

一些金融公司告訴客戶，借貸人民幣會繼續是套息交易獲利的途徑。高盛和野村也因為中國的經濟面臨宏觀逆風，以及美元走軟的背景下，建議客戶賣空人民幣兌一籃子貿易加權的其他貨幣。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

套息交易利用全球利率差別，在利率低的環境借貸，再買入高回報資產套利。日本央行在7月底加息，推高日圓幣值，引發大量平倉。

日圓在8月5日那一週大漲6.8%，人民幣也受溢出效應影響，增值1.7%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

