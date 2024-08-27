日本網紅大胃王神隱半年　自曝躁鬱症復發無法接觸人

日本大胃王木下佑香（Kinoshita Yuka）自2009年參加大胃王節目，憑着甜美外型但超能吃的反差，還有滿足的可愛表情而走紅。她開設YouTube頻道後更吸引超過526萬人訂閱。然而她將近半年沒有更新，近日才發長文透露躁鬱症（Bipolar Disorder）復發，最嚴重時導致數個月無法出門。



木下佑香8月24日透過官方X帳號發長文，解釋自己過去曾提及罹患躁鬱症，這次又再度發作，且這次的嚴重性前所未有，甚至無法透過YouTube和社媒向大家告知，為此向大眾道歉。

她寫道：「YouTube和社媒，與我的活動相關的所有事物，用恐懼這個詞來形容還不夠貼切，光是想到它們就讓我感到痛苦，以至於停止活動期間無法處理這些事，就連不是自己的頻道、社群平台，甚至是私人的LINE都看不了」，而且光是推播通知就讓她很害怕。

日本大胃王木下佑香（Kinoshita Yuka）自2009年參加大胃王節目，憑着甜美外型但超能吃的反差，還有滿足的可愛表情而走紅。（X@mochiko0204）

由於無法與人接觸，木下佑香好幾個月無法走出家門，症狀比較輕微時，會在早晨人少的時刻去看牙醫，回家後再度把自己關起來。目前她的狀態稍微有起色，也談及病情：「這次的躁鬱症來得非常突然，讓我陷入從來沒有過的最沉重狀態，完全超出了我的預期。」

日本大胃王木下佑香（Kinoshita Yuka）自2009年參加大胃王節目，憑着甜美外型但超能吃的反差，還有滿足的可愛表情而走紅。（X@mochiko0204）

木下佑香自2022年起被網友發現外型逐漸走鍾，被指身材走樣、臉上的整形痕跡明顯，且影片觀看數比起全盛時期少了很多。現在病情好轉後，木下佑香能夠看YouTube留言，看到許多等待自己的粉絲，心情高興又歉疚，還感動到哭泣，她最後強調：「我會在自己能力所及的範圍內，重新開始活動。」近幾日也積極在社媒更新自拍和最新狀態，讓粉絲們安心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

