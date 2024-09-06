熱浪侵襲北半球　歐盟：昨今兩年8月創下史上最熱8月

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（Copernicus Climate Change Service，C3S）9月6日發表報告，指剛剛過去的8月與2023年8月並列成為該機構自1940年有記錄以來最熱的8月。



新華社報道，哥白尼6日發表報告說，今年8月全球平均地表氣溫為攝氏16.82度，較工業化前（1850年至1900年）水平高出攝氏1.51度。

根據《巴黎協定》提出的控溫目標，到本世紀末，應將全球平均氣溫較工業化前水平升高幅度控制在攝氏2度之內，並為把升溫控制在攝氏1.5度內而努力。

8月5日極端酷熱，上水中午過後已升至攝氏37度，居民外出都要想方法令自己涼快一點。（蘇煒然攝）

數據顯示，今年8月是過去14個月中，第13個全球平均地表氣溫超過工業化前水平攝氏1.5度的月份。此外，過去12個月的全球平均氣溫是有記錄以來任何12個月期間的最高水平，較工業化前的平均氣溫高出1.64攝氏度。

哥白尼副局長伯吉斯（Samantha Burgess）說，在過去的三個月中，地球經歷有記錄以來最熱的6月和8月、最熱的一天，以及最熱的北半球夏季。這一系列創紀錄高溫，增加2024年成為有記錄以來最熱年份的可能性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

