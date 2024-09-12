美國911恐襲23周年　特朗普賀錦麗同場出席悼念活動

美國911恐襲23周年，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月11日出席紀念儀式，這是兩人於當地時間10日展開激烈電視辯論後再次見面握手。



路透社11日報道，賀錦麗和特朗普當日出席在紐約曼哈頓世貿中心遺址舉行的紀念儀式。與會者包括美國總統拜登（Joe Biden）、特朗普競選副手萬斯（JD Vance）和其他政府人員。

2024年9月11日，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）、共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、共和黨副總統候選人萬斯、美國總統拜登與前紐約市長彭博在紐約出席911恐襲23周年悼念活動。（Reuters）

紀念儀式沒有安排發言環節，只有遇難者家屬代表逐一念出死者名字。

拜登11日早些時候發表一份宣言，紀念在襲擊中喪生的人，以及事後自願參軍的數十萬美國人。

他說：「23年前的今天，恐怖分子認為他們可以摧毀我們的意志，讓我們屈服。他們錯了，他們永遠錯了。在最黑暗的時刻，我們找到光明。面對恐懼，我們團結在一起，保衛國家，互相幫助。」

2024年9月11日，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約出席911恐襲23周年悼念活動。圖為賀錦麗、特朗普、美國總統拜登、共和黨副總統候選人萬斯以及前紐約市長彭博在議式做出悼念的動作。（Reuters）

他也列舉被派往阿富汗、伊拉克和其他戰區，以及抓獲和擊斃這起事件主謀拉登（Osama bin Laden）及其副手的功績。

2001年9月11日，極端組織成員騎劫4架客機，其中三架撞向紐約世貿中心及五角大樓，第4架機在賓夕法尼亞州墜毀，導致3,000人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

