葡萄牙山火延燒數天7死　逾6萬土地燒毀4消防員殉職

葡萄牙自9月14日起發生山火，中部和北部地區有逾五十場森林大火肆虐，超過62,000公頃土地被燒毀。當地政府動員5300名消防員滅火，當中3名17日殉職，令死亡總人數達到7人，40多人受傷。



當地政府宣布全國所有城市進入緊急狀態。包括連接首都里斯本（Lisbon）和第二大城市波爾圖（Porto）的主要高速公路在內，封鎖多條高速公路以及北部兩條鐵路被封鎖。

據民防局指揮官Andre Fernandes指，災情最嚴重的是西北部的Aveiro區，該區已有超過10,000 公頃森林和灌木叢及數十棟房屋被燒毀，山火還可能繼續燒毀20,000公頃森林。

圖為9月17日，葡萄牙Agueda市居民在大火蔓延下離家。（Reuters）

三名消防員在里斯本東北約300公里的Nelas鎮救火時死亡，此前還有一名消防員、三位平民喪生。路透社連夜拍攝的畫面顯示，Nelas鎮居民正用水桶試圖澆滅附近正在蔓延的火焰。

民防部門報告稱，上週末葡萄牙各地的溫度高達攝氏30度，大火在強風吹拂下爆發。

葡萄牙政府1向歐盟請求援助，目前已有約230名來自西班牙軍事緊急救援隊（UME）抵達協助撲滅大火，摩洛哥派出的兩架飛機亦將在不久後抵達。意大利、希臘各自派出兩架滅火飛機。