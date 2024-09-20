Harrods已故前老闆法耶茲涉性侵　公司稱感到震驚並道歉

英國廣播公司（BBC）揭露當地高級百貨公司Harrods的已故前老闆、埃及傳奇富商法耶茲（Mohamed Al Fayed）遭逾20名女職員指控性侵，其中5人指控他強姦，而Harrods被指在1985年至2010年法耶茲掌管公司時協助掩蓋這些指控。公司9月20日發表聲明致歉。



Harrods在一份聲明中表示對針對法耶茲的性侵指控感到「非常震驚」，並指「這是一個有意濫用權力的人所做的行為」。

聲明還指出：「我們也承認，在這段時間裏，他的受害者沒能獲得幫助，對此我們表示誠摯的歉意」，但其後亦補充指，如今的Harrods已經與當年「截然不同」。

過去曾有多家媒體機構揭露的對法耶茲的性侵指控，包括 1995 年的《名利場》（Vanity Fair）、1997 年的 ITV 以及 2017 年的 Channel 4。許多女性都是在去年他過世後，才願意公開發言。

Harrods還表示，公司自2023年與性侵指控有關的新資訊曝光以來，就以用最快方式解決索賠作為首要任務，避免涉案女性陷入冗長的法律訴訟程序，並稱任何現任或前任員工仍然可以就此索賠。