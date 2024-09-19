Harrods已故前老闆法耶茲遭指控性侵　英媒：逾20前職員發聲

埃及傳奇富商法耶茲（Mohamed Al Fayed）2023年9月過世後，據英媒2024年9月19日報道，他被昔日旗下Harrods百貨公司超過20名女職員指控性侵犯，其中5人指控他強姦。該公司現任老闆對此表示震驚，向受害者誠摯致歉。



2010年4月17日，英國倫敦，時任富咸（Fulham FC）老闆法耶茲（Mohamed Al Fayed）在賽事開賽前現身。（Getty）

英國廣播公司（BBC）9月18日報道指，超過20名女性前職員指證法耶茲對她們實施性侵犯，包括5名女性前職員稱遭他強姦。多位受害人認為，法耶茲真實面貌與他在外界展示的形象不同，有人指他：「人們不應該這樣記住他，他不是這樣的人。」

Harrods百貨公司的職員指，法耶茲會定期巡視，找出他認為有吸引力的年輕女助理，然後將她提拔為自己的私人女助理，讓她到樓上的辦公室工作。法耶茲通常將受害人帶到辦公室，以及自己在英國與法國的住所中實施性侵犯，甚至還派員監聽公司內的電話，並安裝具有錄音功能的鏡頭，令受害人不敢公開談論自己受到性侵。報道指公司不僅對此未有干預，甚至還幫忙掩蓋事實。

2010年4月27日，英國倫敦，Harrods百貨公司老闆法耶茲出席在Harrods百貨公司舉行的世界級足球拍賣會儀式。（Getty）

英國多間媒體均刊出報道，曝光法耶茲的性侵醜聞，直至2017年有受害人公開指控他，而在法耶茲2023年去世後，許多受害女性才敢於公開談論此事。

法耶茲曾收購倫敦著名百貨公司Harrods和雜誌《Punch》，還曾是富咸足球隊（Fulham FC）老闆。他2010年5月把Harrods賣給卡塔爾控股（Qatar Holding），3年後把富勒姆足球俱樂部賣給美國商人Shahid Khan。

法耶茲的兒子多迪（Dodi Fayed）是英國戴安娜王妃（Princess Diana）生前男友。