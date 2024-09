美眾議院報告：聯邦研究資金涉助中國軍事發展　促政府加強監管

美國眾議院9月23日發布的一份報告稱,美國聯邦研究資金可能被用於推動中國軍事技術的發展,這些技術或已助中國軍方增強實力,未來或對美國的國家安全構成威脅。



這張於2023年8月3日指攝的照片中,可以看到位於華盛頓特區的美國國會山莊。( Reuters)

《紐約時報》23日報道,美國眾議院中國問題特別委員會與教育和勞動力委員會的共和黨成員當日公布的報告顯示,有約9,000篇學術論文的共同作者在過去10年間來自中國機構,並獲得美國防部或情報機構的資助。其中,超過2,000篇論文與中國軍方的研究及工業基地直接相關。

報告稱,上述論文絕大多數涉及雙用途技術,這類技術對軍事和商業領域均具備重要價值。其中部份研究具有直接的軍事應用,如高性能炸藥、火箭燃料、水下目標追蹤,以及無人機操作的協同控制等。

2021年1月21日,中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。(Reuters)

報告提供6個案例研究指,中國通過與獲得美政府資助的研究人員合作,以及與美國大學合辦的學術機構,在核武技術、高超音速武器、人工智能(AI)、先進半導體等關鍵領域提升中國的能力。

報告還審查3間中美合辦的學術機構,包括佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)、加利福尼亞大學伯克利分校(University of California, Berkeley),以及匹茲堡大學(University of Pittsburgh),指這些機構已成為向中國轉移專業知識、應用研究和技術的重要渠道。

2023年9月26日,美國華盛頓,圖為美國國會大樓。(Reuters)

佐治亞理工學院和加利福尼亞大學伯克利分校對報告結論提出異議。然而,佐治亞理工學院已宣布將退出與中國的合辦學術機構,並計劃終止在中國的學位項目;加利福尼亞大學伯克利分校則決定放棄在中國合作機構的所有權。

本文獲《聯合早報》授權轉載