斯里蘭卡新總統解散國會 料11月14日舉行國會選舉
撰文：官祿倡 劉耀洋
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斯里蘭卡新任總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）9月24日在一份政府公告通知中表示，他已解散國會，並提前在11月14日舉行國會選舉，新一屆國會將於11月21日召開首次會議。
路透社24日報道，由於迪桑納亞奇所屬的左翼國家人民力量黨聯盟，在議會中只得3席，促使他解散議會，以尋求在新一輪國會選舉中增加議席，為日後順利施政鋪路。
斯里蘭卡上次國會選舉於2020年8月舉行，國會有225名議員，每屆任期為5年。
迪桑納亞奇9月23日宣誓就職，他22日點票中獲約560萬張得票、即42.3%當選。斯里蘭卡自2022年因外匯儲備不足令國家經濟衰退，他競選期間承諾重振經濟打擊腐敗，受到外界關注。
迪桑納亞奇23日凌晨宣誓就職，表示「將竭盡全力，恢復人們對政治家的信心」，他在勝選後發表聲明，指自己勝選「屬於我們所有人」，斯里蘭卡迎來「新的開始」。
斯里蘭卡欠下包括中國70億美元、共高達360億美元的外債。迪桑納亞奇在競選時，承諾發展斯里蘭卡的製造業、農業和IT業，並許諾繼續履行與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成的協議，令國家擺脫經濟危機，同時減少通縮對國內貧困人口的影響。
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