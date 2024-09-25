斯里蘭卡新總統解散國會　料11月14日舉行國會選舉

斯里蘭卡新任總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）9月24日在一份政府公告通知中表示，他已解散國會，並提前在11月14日舉行國會選舉，新一屆國會將於11月21日召開首次會議。



路透社24日報道，由於迪桑納亞奇所屬的左翼國家人民力量黨聯盟，在議會中只得3席，促使他解散議會，以尋求在新一輪國會選舉中增加議席，為日後順利施政鋪路。

斯里蘭卡上次國會選舉於2020年8月舉行，國會有225名議員，每屆任期為5年。

2024年9月21日，斯里蘭卡舉行總統大選，在首都科倫坡（Colombo），代表國家人民力量黨（National People's Power）參選的迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）在投票站投票後展示了沾上墨水的手指。（Reuters）

迪桑納亞奇9月23日宣誓就職，他22日點票中獲約560萬張得票、即42.3%當選。斯里蘭卡自2022年因外匯儲備不足令國家經濟衰退，他競選期間承諾重振經濟打擊腐敗，受到外界關注。

迪桑納亞奇23日凌晨宣誓就職，表示「將竭盡全力，恢復人們對政治家的信心」，他在勝選後發表聲明，指自己勝選「屬於我們所有人」，斯里蘭卡迎來「新的開始」。

2024年9月23日，斯里蘭卡新任總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）在首都科倫坡的總統秘書處宣誓就職後發表講話。（Reuters）

斯里蘭卡欠下包括中國70億美元、共高達360億美元的外債。迪桑納亞奇在競選時，承諾發展斯里蘭卡的製造業、農業和IT業，並許諾繼續履行與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成的協議，令國家擺脫經濟危機，同時減少通縮對國內貧困人口的影響。