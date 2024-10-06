奇洛李維斯「殺入」職業賽車舞台 處子登場險捱撞
撰文：官祿倡
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現年60歲的《殺神John Wick》男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）10月5日首次參加職業賽車比賽，他賽程剛過半就衝出彎道「鏟草」，還避免一次撞車意外，所幸未有受傷可完成比賽。這位荷里活巨星今場比賽奪得第25名，並將在6日出戰第二場比賽。
今場比賽剛過45分鐘，奇洛李維斯就不慎在第9處彎道衝出，他駕駛賽車鏟上賽道一側草地，但並未受傷。他隨後駕車重返賽場，集中精力應對比賽，還在第14處彎道避免一次撞車意外，最終以排名第25拿下比賽。
奇洛李維斯今次與搭檔Cody Jones駕駛賽車No.92 BRZRKR，在美國印第安納州參加豐田（Toyota）GR盃比賽，與其他34輛賽車競逐冠軍。
奇洛李維斯並非首次接觸賽車比賽，他曾在長灘（Long Beach）參加過豐田專業/ 名人賽（Toyota Pro/Celebrity Race），還在2009年贏得這項賽事，具有賽車經驗。
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