伊朗革命衛隊否認聖城旅指揮官失聯　同日因公務缺席公開活動

伊朗媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊官員10月7日表示，有關轄下聖城旅指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）失聯的傳言不實，稱對方很健康、很活躍，目前正在忙於他的活動。此前有外國媒體報道，以色列日前對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲後，當時正身在當地的卡阿尼此後去向不明。



圖為2024年10月7日，在伊朗德黑蘭的街頭，掛有已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的壁肖像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗媒體報道，聖城旅負責協調事務的副指揮官馬斯傑迪（ Iraj Masjedi ）在德黑蘭出席一場表彰活動時稱，卡阿尼狀況良好，雖然有些人要求伊朗發聲明澄清傳言，但他認為沒有必要。

另伊朗學生通訊社（ISNA）報道，伊朗同天舉行活動聲援巴勒斯坦兒童，主持人代表卡阿尼宣讀致辭，並代表向所有與會者致以問候，稱因參加另一個重要會議而未能出席活動，他為此向與會者表示歉意。

圖為2024年10月4日，黎巴嫩貝魯特南郊遭以軍猛烈空襲。（REUTERS）

卡阿尼於2020年1月，接替遭美軍空襲身亡的蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）出任聖城旅指揮官。外媒近日報道，在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）上月死亡後，卡阿尼到了黎巴嫩。但在4日納斯魯拉的熱門繼任人薩菲丁（Hashem Safieddine）傳被以軍空襲後，身在當地的卡阿尼亦一直失聯。