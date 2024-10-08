46宗無名女屍懸案多年未破　國際刑警號召公眾提供線索助破案

國際刑警（Interpol）10月8日再發起「辨認我是誰」（Identify Me）項目，指多年來歐洲有46宗女屍懸案一直未能辨識死者身份，也未能查明真相，呼籲公眾提供線索，盼幫助破案。



國際刑警自2023年5月啟動「辨認我是誰」項目，成功收到約1800條線索，辨認22具無名女屍。例如在2023年5月10日，死者Rita Roberts在英國的親友致電熱線，認出Rita Roberts遺體上的紋身，成功協助辨認死者身份。

該組織最新宣布把範圍擴大，列入更多來自比利時、德國、荷蘭、法國等地的個案，希望公眾幫忙「認人」。

↓ 國際刑警找來多地名人協助宣傳「辨認我是誰」項目 ↓

國際刑警組織秘書長斯托克（Juergen Stock）指，「我們希望查明死者身份，為家人提供答案，並為受害者伸張正義。」

國際刑警在網站上列出各案件的資料，例如是1982年的法國荒地少女死亡案，有獵人當時在荒地發現受害人，她身穿紅鞋、身上有一個英國10便士硬幣，身體已呈現骷髏狀態，警方判斷她為16至23歲，也有2005年的行李藏屍案，當時有人在荷蘭一條運河發現紅色行李箱，內裏藏有未能辨認身份的女屍，估計為16至22歲。

↓ 2005年荷蘭行李藏屍案 ↓

↓ 1982年法國少女死亡案 ↓