芬蘭：總統10月底國事訪問中國 討論雙邊關係與俄烏戰爭
撰文：莊勁菲
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芬蘭政府10月9日表示，總統斯圖布（Alexander Stubb）10月28日至31日國事訪問中國，並會見中國國家主席習近平及其他高官。他將討論與中國的雙邊關係及俄烏戰爭等安全議題。
斯圖布辦公室表示，他將討論與中國的雙邊關係及烏俄戰爭等安全議題。
路透社指，2023年10月以來，中芬就海底天然氣及通訊電纜管道「波羅的海連接管」（Baltic connector）破損一事展開「微妙外交」，當時一艘香港註冊的船隻被指與此事有關。芬蘭警方在一項調查中稱，該管道很可能是被船錨拖過導致撕裂，這損害芬蘭的能源安全，並導致長達六個月的昂貴維修。
芬蘭前總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在3月退休時表示，這一事件的外交處理取決於「所有參與者微妙但堅定的工作」。
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