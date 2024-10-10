大馬19個月女嬰長期便秘不願行　證患卵巢癌三期　醫生：不可思議

馬來西亞一名19個月大女嬰達寧（Daneen）因長期排便困難，又不願行路，只想讓人抱；父母於是帶她到醫院檢查，竟然診斷出患上卵巢癌三期，連醫生表示罕見。父母如今表示，難以承擔龐大的醫療開支。



據當地媒體報導，達寧從今年8月開始出現腹脹與便秘症狀，25歲的母親Fallarystia Sintom表示，孩子不懂表達，只能經常哭啼，而且沒有從前活躍，不願行路，只想被人抱。父母只好把達寧送往哥打馬魯都醫院（Hospital Kota Marudu）檢查，但卻查不清病情。

9月28日，達寧的血液指標突然急劇下降，被緊急轉送至里卡士婦孺醫院，經過詳細檢查發現，發現她體內竟有一個13.5厘米的腫瘤，推斷這正是導致其排便困難等症狀的源頭。

19個月大女童達寧因長期排便困難及哭泣，9月確診卵巢癌三期。（Facebook/ Balai Bomba Kudat Sabah）

據報道，最後醫生成功切除腫瘤，確診達寧患上了三期卵巢癌。

醫生表示，卵巢癌一般發生在40歲以上或是已來月經的女性身上，幾乎從未聽過如此年幼的女孩罹患此症，而且是這麼快達到第三期，連醫生也感到不可思議。

雖然達寧已切除了腫瘤，但仍需接受進一步治療，根據醫生的建議，化療是最有效的治療方式。

女童達寧（Daneen）因患卵巢癌三期在沙巴里卡士婦孺醫院接受化療。（Facebook/ Balai Boba Kudat Sabah）

達寧母親向馬媒表示：「醫生正在研究我女兒的病例，因為非常罕見，當我知道女兒會被切去右側卵巢時，心裡非常難過，畢竟她年紀還這麽小。」

達寧25歲的父親Riksi Tahir在消防局工作，他表示，其家庭已陷入了窘境，因為要承擔女兒的醫療費用和家庭開支。他說：「到目前為止，醫院還無法預估費用，包括已經進行的手術和化療。」這位父親因工作緣故無法經常探望和陪伴住院女兒及妻子。

他通過沙巴古達消防救援站在社交平台上請求公眾捐款，幫助達寧戰勝病魔，並減輕家庭的負擔。