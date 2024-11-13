COP29｜全球升溫已達1.5°C　古特雷斯促各國加快應對氣候變化融資

2024預計將成為有紀錄以來最熱的一年。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，全球急須為氣候行動融資，否則將付出沉重代價，因為「時間不再站在我們這邊」。11月11日，近200個國家的代表齊聚阿塞拜疆首都巴庫（Baku），參加第29屆聯合國氣候變化大會（COP29）。



此次峰會的目標是籌集數千億美元，推動全球向潔淨能源轉型，並壓制碳排放引發的氣候損害。然而，多國領導人皆未能出席，包括美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和現任總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等。

古特雷斯12日致辭時強調：「加倍依賴化石燃料是荒謬的，所有國家都應盡一分力，但二十國集團（G20）必須發揮帶頭作用。他們是最大碳排放國，擁有最大的能力和責任。」

2024年11月12日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行的聯合國氣候變化大會（COP29） 開幕式上發表講話。（Reuters）

可是各國對於氣候行動意見分歧。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）致辭時表示：「作為COP29的主辦國，我們當然會是綠色轉型的強力倡導者，而我們也在積極推進綠色轉型，但我們同時也須面對現實。」

阿塞拜疆是石油和天然氣出口國之一。阿利耶夫指：「個別國家不該因為擁有這些天然資源，以及把資源輸入市場而被責備，因為市場需要它們。」

氣候專家指出，全球變暖及其影響的速度超出預期，世界可能已達到高於工業化前攝氏1.5度的臨界水平。一旦衝破這一臨界點，極端且不可逆轉的氣候變化風險將隨之而來。

全球碳市場啟動

2024年11月11日，與會者出席在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）開幕的聯合國氣候變化大會（COP29）。（Reuters）

所幸各國在峰會首日，還是就《巴黎氣候協議》（Paris Agreement）第6.4條款達成共識，就碳信用交易邁出關鍵一步。

這個條款為聯合國營運的碳信用交易市場制定規則。 由於對交易的真實性和如何避免雙重計算等存在疑慮，歐盟和發展中國家去年拒絕通過這個條款。

隨着第6.4條款獲通過，碳信用市場一旦開始運作，碳排放大國就可向超額減排的國家購買碳信用，以抵消自身排放，並實現國家的氣候目標。

COP29主席巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）指出，通過有效地匹配買賣雙方，碳信用市場每年可減少2,500億美元（約19,447億港元）的國家自定貢獻成本。這意味着各國能通過購買碳信用，以更低成本達成減排目標，進而加快全球應對氣候變化的步伐。

本文獲《聯合早報》授權轉載

