中方稱願以會議契機　為亞太夥伴創造更多機遇

中國外交部發言人林劍11月13日表示，中方願以APEC第三十一次領導人非正式會議為契機，繼續堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，以高質量發展和高水平對外開放為亞太夥伴創造更多機遇，攜手構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。



根據中新社，林劍13日主持例行記者會時稱，亞太是全球經濟最具活力的地區，也是世界經濟增長的重要引擎。地區人口佔世界的三分之一，經濟在全球佔比超過六成，貿易佔比近一半。根據國際貨幣基金組織測算，今年亞太經濟增長率有望達到4.2%，遠高於2.9%的全球經濟增長率。

中國外交部發言人林劍2024年3月18日主持例行記者會。（中國外交部）

林劍說，中國是亞太區域合作的動力源和推進器。中國是13個APEC經濟體最大貿易夥伴，對亞太經濟增長貢獻率達64.2%，帶動地區37.6%的貨物貿易增長和44.6%的服務貿易增長。我們積極推動建設中國—東盟自貿區，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》和共建「一帶一路」，申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》，推動亞太開放合作。

他還指，正是地區國家順應和平發展時代潮流，反對集團對抗和零和博弈，亞太才能創造舉世矚目的「亞太奇蹟」，成為全球發展穩定之錨。這一成果來之不易，值得各方倍加珍惜。