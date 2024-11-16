COP29｜再生能源發展緩慢　戈爾：不應向化石燃料產業力量屈服

《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）在亞塞拜疆舉行期間，美國前副總統戈爾（Al Gore）11月15日在一場有關減少溫室氣體排放的會議上表示，世界應該聽取科學家的建議，而非屈服於造成污染的行為者。他強調：「我們只需要決定世界還會在化石燃料產業的金融和政治力量面前畏縮多久。」



路透社15日報道，戈爾在會上發表演講稱：「幾十年前科學家的預測（化石燃料造成的影響）已被證明是完全正確，這應該讓我們其他人更加關注他們現在告訴我們的事情。」

2024年11月15日，美國前總統戈爾（Al Gore）在阿塞拜疆舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）上發表講話。（Reuters）

戈爾表示，非洲擁有全世界太陽能潛力的60%，然而單是佛羅里達州（Florida）的太陽能板數量已比整個非洲大陸還要多，他批評：「這是一種恥辱，這是我們國際社會的恥辱。」

戈爾認為，如果非洲國家能夠獲得更便宜的融資，當地將會在再生能源方面取得更多進展。他還警告說，氣候變遷有可能導致受影響更嚴重的國家出現大規模移民潮。

2024年11月15日，美國前總統戈爾（Al Gore）在阿塞拜疆舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）上發表講話。（Reuters）

報道稱，戈爾在談到美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選對氣候變化議題有何影響時直言，他也無法阻止太陽能和風能等再生能源的發展。