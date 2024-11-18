美國男子精心策劃詐死意外　當局揭疑拋妻棄子與小三私奔東歐

美國威斯康星州（Wisconsin）男子Ryan Borgwardt，今年8月傳出獨自在湖中垂釣時溺斃，但警方其後一直搜尋不到他的屍體。經過兩個多月的深入調查後，當局發現他早與一名烏茲別克女子私通的種種線索，例如1月時他還從壽險保單中提領375,000美元（約292萬港元）並轉帳海外等。警方因此判定他人不但還活着，而且佷可能目前身在東歐，詐死的原因或許只是為騙過妻子和其他家人。



綜合美媒報導，威州格林萊克縣（Green Lake）警長Mark Podoll表示，現年45歲的Borgwardt已婚，並育有3名子女。今年8月12日，警方接報指，他獨自前往當地水深逾200呎的湖中釣魚，員警趕到後只發現湖上餘下翻覆的獨木舟和魚竿，以及繫在獨木舟上的救生衣；當局其後更發現他的釣具箱，內裏有他的鑰匙、銀包和駕駛執照； 而他的汽車亦停留在附近公園。

當時，調查人員曾推測他的獨木舟傾覆，而且因沒穿上救生衣，很可能已經遇溺淹死。當局其後搜尋他的屍體54天，潛水員曾多次下湖搜尋，並動用聲納及成像儀，惟依然一無所獲。但其家屬未有放棄尋找，四處募款眾籌希望繼續搜索，想要找回屍體。

警方曾搜尋他的屍體54天，潛水員多次下湖搜尋，並動用聲納及成像儀，惟依然一無所獲。(Green Lake County Poice)

上月，警方終有突破性的進展，他們發現Borgwardt被報案失蹤當日，加拿大執法部門曾在他們的數據庫找他的資料。經進一步調查後發現，該男子曾自稱遺失或被偷護照，故在5月申請新護照，但他的家人很輕易就找到他原本的護照。

當局其後在男子的電腦內發現更多線索，如他早前與一名烏茲別克女子的通訊、數月前從保單中提出大額金錢等，又指他打算前往歐洲，還嘗試誤導調查員，因他試圖透過移除硬碟、刪除瀏覽歷史記錄和更改電子郵件地址來掩蓋自己的蹤跡。

Mark Podoll指，警方打算就搜尋他的「遺體」的相關費用向他索償。(Green Lake County Police)

Mark Podoll指，郡警局現時持續與聯邦、國際執法單位聯繫，了解他是否犯過任何罪行，以及是否有同黨參與。當地警長表示，他們還打算就搜尋他的「遺體」的相關費用向他索償。

另外，負責打撈工作的Keith Cormican表示，為搜尋Borgwardt付出的心血「叫人洩氣」，指這些時間原本可以用來幫忙其他有需要的家庭。他又指這樣偽造自己消失無蹤的行為是走上極端，也是他第一次遇到的情況。