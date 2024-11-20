印尼正式取消雅加達首都地位並設為特區　首都正式遷至努山塔拉

印尼國會星期二（11月19日）通過法案，正式取消雅加達作為首都的地位並將其設為特區。



新華社報導，印尼國會副議長卡迪爾在國會全體會議後說：「雅加達的地位不再是首都，而是一個特區。我們已將首都遷至努山塔拉。」

印尼內政部長卡爾納維安說，雅加達將經歷從首都向特區的地位過渡。儘管雅加達不再是首都，但仍將是經濟和文化活動中心，並將保持國家事務中的戰略吸引力和重要地位。

印尼新首都努山塔拉：State Palace and the eagle-shaped Garuda Palace are pictured in the Nusantara National Capital (IKN), East Kalimantan province, Indonesia, August 9, 2024. （Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS）

印尼新首都努山塔拉位於東加里曼丹省的北佩納占巴塞縣，目前仍在建設中。印尼政府計畫於2025年初開始將公務員遷往新首都。

為緩解首都發展面臨的難題、推動國家平衡發展，印尼政府2019年宣佈把行政首都從雅加達遷至東加里曼丹省一處森林腹地。新首都努山塔拉建設工作於2022年年中正式啟動，分五階段開發，定於2045年完成建設，預計建成後人口將超過200萬。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

