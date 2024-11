印尼正式取消雅加達首都地位並設為特區　首都正式遷至努山塔拉

印尼國會星期二(11月19日)通過法案,正式取消雅加達作為首都的地位並將其設為特區。



新華社報導,印尼國會副議長卡迪爾在國會全體會議後說:「雅加達的地位不再是首都,而是一個特區。我們已將首都遷至努山塔拉。」

印尼內政部長卡爾納維安說,雅加達將經歷從首都向特區的地位過渡。儘管雅加達不再是首都,但仍將是經濟和文化活動中心,並將保持國家事務中的戰略吸引力和重要地位。

印尼新首都努山塔拉:State Palace and the eagle-shaped Garuda Palace are pictured in the Nusantara National Capital (IKN), East Kalimantan province, Indonesia, August 9, 2024. (Antara Foto/M Risyal Hidayat/via REUTERS)