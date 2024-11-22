瑞典航班遇恐怖亂流！乘客被拋飛「頭撞天花板」　急降丹麥保平安

北歐航空（SAS）一架客機從瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）飛往美國佛羅里達州邁阿密，卻在格陵蘭上空遭遇嚴重亂流，導致多名乘客被拋飛，甚至直接撞擊天花板，讓他們害怕地說，「還以為我們會死掉。」



從影片截圖可見，當時機內情況確實混亂危急：（按圖了解）



客機在格陵蘭上空遭遇恐怖亂流，事主當事立即用電話拍下機艙內的狀況…（X截圖 / @ABC7Chicago）

根據乘客拍攝畫面，SK957航班遭遇亂流時，整個機艙的人都在尖叫，甚至飛了起來，食物及各種物品四散地上。索爾斯塔德（Sammy Solstad）被驚醒之後，趕緊拿出手機錄影，他旁邊坐着一對夫妻，丈夫「雖然繫着安全帶，但還是有點鬆脫。他妻子完全沒繫安全帶，結果她被拋到天花板，頭部先撞上了。」

索爾斯塔德見狀，趕緊呼叫空服員協助，但此時大家都自顧不暇，「所以我解開自己的安全帶，跑到機艙另一邊，幫助她起身，並且繫好安全帶，確保她的安全。」他接受美媒訪問時說，對於自己還能活着感到很幸運，「機上每個人都在祈禱降落，而不是飛越公海。」

SAS發言人向NBC證實，該航班一共有254名乘客，在格陵蘭上空遭遇嚴重亂流，目前沒有重大傷亡通。根據公司政策，任何遭遇嚴重亂流的飛機，降落之後必須進行檢查，但因為SAS在邁阿密沒有檢查設施，於是決定轉降丹麥哥本哈根機場。乘客們被安排在酒店過夜，並且預定其他航班，預計11月22日晚間抵達邁阿密。

根據美國聯邦航空總署（FAA），在商業航空的非致命事故中，亂流是造成乘客及空服員受傷的主要原因，但事故依然很少發生。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）數據也顯示，從2009年至2023年，一共37名乘客和146名機組人員，因為亂流嚴重受傷。

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