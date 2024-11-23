紐約市公路收費制2025年1月起實施　入城車輛須課金9美元

美國紐約市將加入新加坡、英國和瑞典的行列，開始實施公路收費制，以緩解交通擁堵情況。



《紐約時報》報道，依照紐約市這項醞釀已久的計劃，從2025年1月5日開始，大部分駕車人士要進入曼哈頓（Manhattan）必須支付9美元。

美國聯邦公路管理局（FHWA）已在11月22日批准這項計劃，但計劃仍可能因為訴訟而受阻。

紐約市收費計劃的核心目標是為大都會運輸署（MTA）籌集150億美元資金，用於支付紐約公共交通系統的現代化改造。

圖為紐約曼哈頓第42街的交通情況。 （REUTERS）

計劃原定在今年6月開始執行，但在生效日的前幾週卻被突然喊停。為爭取這個不受歡迎的計劃獲得通過，紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）將公路通行費從15美元降低至9美元。

現在聯邦公路管理局終於批准霍楚爾提出的版本，為推動公路收費制掃除障礙。然而，還是有人質疑降低收費能夠取得更多紐約市民的支持，並對降低收費能否讓大都會運輸署實現籌資目標表示懷疑。

根據錫耶納學院（Siena College）4月份進行的一項調查顯示，約3分2紐約州居民反對公路收費制。

新加坡、倫敦和斯德哥爾摩已在塞車問題嚴重的市中心實施類似的收費制，交通和空氣質素均得到改善。以新加坡實施的公路電子收費為例，旨在緩解交通擠塞並控制車輛數量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

