美媒：特朗普考慮安排金融投資人任副防長　或助推國防初創產業

美媒11月24日引述兩位知情人士稱，美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在考慮任命金融界投資人Trae Stephens和Stephen Feinberg為國防部副部長。報道指，兩位候選人都因憂心美國防務上的創新將愈發落後於中國而積極推動該領域的投資，無論誰當選都將給近年來美國出現的防務初創企業帶來機遇。



國防副部長是五角大廈文職官員中的第二號人物，負責日常運作，包括管理國防預算。據《華爾街日報》指，二人均是國防創投的先行者，打破矽谷在該領域的避諱，致力於投資他們認為政府行動不夠快的領域。

Stephens為矽谷知名創投人Peter Thiel旗下創投公司Founders Fund的合夥人，也是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人。該公司致力於打造人工智能驅動的自主武器系統，是國防產業中最引人關注的初創企業之一。

風險投資家Trae Stephens是矽谷知名創投人Peter Thiel旗下創投公司Founders Fund的合夥人，也是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人。（X@georgetownsfs）

Stephen Feinberg則是世界最大的私人股權投資公司之一、博龍資產管理有限公司（Cerberus Capital Management, L.P.，又譯賽伯樂斯）的聯席CEO，是美國知名私人軍事承包商DynCorp公司的所有者。

報道引述消息稱，Stephen Feinberg因擔心美國落後於中國等競爭對手，決定投資高超音速技術。風險投資家Trae Stephens則曾警告，美國防務公司已失去優勢，中國在這方面的創新速度更快。