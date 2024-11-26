緬北主要民族軍：已準備好與軍政府談判　分析：疑遭中國施壓

緬甸民族武裝與政府軍的衝突已在中緬邊境持續一年。該地區的主要民族軍德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）11月25日晚宣布，願意與軍政府進行談判。



TNLA在其Telegram頻道上稱，當地人民深受戰爭之苦，宣布「已準備好會面討論，以結束雙方的軍事衝突」，但將保留自衛的權利。TNLA的將軍達崩覺（Tar Bhone Kyaw） 對法媒強調他們雖願意談判，但不會交出領土。

TNLA為緬北撣邦地區的民族地方武裝，十多年來為爭取民族自治一直與緬甸軍方抗爭，擁有約7000兵力。去年，TNLA 和其他兩個聯盟叛軍團體對軍方發動攻勢，奪取了撣邦的大片土地，包括紅寶石礦場和一條通往中國、利潤豐厚的貿易高速公路。軍政府屢次通過空襲和炮兵部隊試圖奪回失地未果。

圖為2024年4月15日，在渺瓦底（Myawaddy）一個遭緬甸政府軍空襲摧毀的地區附近，克倫民族解放軍（KNLA）士兵進行巡邏。（Reuters）

叛軍聯盟曾於1月在中國的調停下與緬甸軍方達成停火協議，卻在6月破裂，戰火重燃。9月，軍政府首度邀請叛軍聯盟進行談判遭拒，分析估計，TNLA的決定是受到中國政府的施壓。

分析人士稱，北京已向緬甸民族解放軍及其盟友緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）施壓，要求他們停止反對軍政府的行動。

緬甸民族解放軍（TNLA）在25日的聲明中表示，「尊重並認同中國政府介入邊境穩定和停止敵對行動的努力」。緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）發言人覺佐（Kyaw Zaw）則表示，北京在接入緬甸問題時，必須考慮緬甸人民的意願。