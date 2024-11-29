愛爾蘭國會選舉投票展開　三大政黨爭霸結果難測

愛爾蘭11月29日舉行國會選舉。愛爾蘭媒體稱，選前民調顯示，三個主要政黨支持率不相上下，難以預料誰將獲得多數席位。



《愛爾蘭時報》報道，投票29日早上7時開放，晚上10時停止。選票之後將被運至32個計票中心，計票工作將在本週末進行。在43個選區中，有投票資格的選民人數將近370萬人，是有史以來人數最多的一次，比上次國會選舉多42.3萬人。

本次選舉將選出174名愛爾蘭眾議院議員，比上屆國會多14個席位，共680餘人參選。據英國廣播公司報道，選舉候選人主要來自愛爾蘭現執政聯盟中的共和黨、統一黨，以及主要反對黨新芬黨，另有一些小黨派代表和獨立候選人參加。

據報道，本屆愛爾蘭國會任期2025年3月結束。11月8日，愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）宣布解散眾議院。根據愛爾蘭法律，眾議院解散後，必須在30天內舉行國會選舉。

愛爾蘭11月29日舉行國會選舉。（Reuters）

分析指，哈里斯作出這一決定的主要原因是，當時的民調顯示其領導的統一黨支持率較高，新芬黨支持率下滑，提前選舉或有利於統一黨。

《愛爾蘭獨立報》則稱，最新民調顯示，統一黨和新芬黨的支持率皆為20%，前者下降2個百分點，後者則上升2個百分點；共和黨支持率為21%。

據英國廣播公司報道，新一屆國會的首次會議12月18日上午召開。當眾議院通過投票並任命新總理時，新政府將正式成立。

爾蘭上次國會選舉的時間為2020年2月，共和黨所獲議席數排名第一，新芬黨第二，統一黨第三。當年6月，共和黨、統一黨和綠黨組成聯合政府，實行總理輪值制。