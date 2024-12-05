中國大使館發緊急安全提醒　稱中非共和國形勢嚴峻勿赴首都外地區

中國駐中非共和國大使館12月4日發出緊急安全提醒，指中非共和國地區惡性安全事件高發頻發，安全形勢極其嚴峻複雜，外國公民遭受屠殺、綁架等風險上升。中非除首都班吉（Bangui）以外，其他地區安全風險等級均為最高的紅色。大使館再次緊急提醒中國公民，暫勿前往首都班吉以外地區。



圖為2021年3月19日，中非共和國（Central African Republic）首都班吉（Bangui）街頭情況。 （Getty Images）

大使館指出，已在當地的機構企業和人員，應盡快撤離或轉移至安全地區。已在當地的中國公民如尚未報備，請盡快向大使館進行個人信息報備。對於拒不進行信息報備，堅持前往或停留上述地區的人員，由此產生的一切後果須由其個人全部負責。

據指出，中非共和國政局長年動盪。新華社日前報道，該國中部地區於11月25日晚，曾發生武裝襲擊事件，導致10名平民喪生，襲擊者身份不明。報道引述知情人士稱，事發在距離上科托省（Haute-Kotto）首府布里亞（Bria）約60公里的公路上，數輛摩托出租車遭不明身份武裝人員伏擊。