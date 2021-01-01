不安穩的選舉過後　中非共和國能否走出十年戰火？

12月27日，位於撒哈拉以南、赤道以北的中非共和國內，民眾在票站前排隊等候投票，以決定接下來四年的總統人選和國會權力分佈。因為長年的戰事及各據一方的武裝勢力，許多中非人民要需要冒着生命危險才能行使這項民主國家的基本政治權利。

12月19日，中非政府稱在2003年發動軍事政變的前總統博齊澤（Francois Bozizé Yangouvonda）再次企圖政變，聯合部分武裝組織和外國僱傭兵在西部地區發動襲擊，並企圖進軍首都；此後，反政府武裝勢力又佔領了首都班吉（Bangui）周邊的城市班巴里（Bambari）；25日，三位聯合國維和部隊成員被武裝分子殺害、兩人受傷。在動盪的局勢之下，反對派及多位候選人提出取消這次大選，但政府竭力向人們保證大選的安全環境。

中非作為世界最不發達的國家之一，常年處於戰亂中。而此次選舉是政府2019年與國內14個主要武裝組織簽訂和平協議後的首屆大選，對於這個脆弱的民主政體有着重要的意義。2003年中非前總統博齊澤通過發動軍事政變上台，第二年中非就爆發內戰。此後的十多年間經歷兩場大規模戰事，停火期間各武裝力量之間的衝突也不斷。據聯合國的統計，不到六百萬的人口中，超過六十萬出逃成為難民、近七十萬人在國內流離失所。聯合國駐中非特別代表恩迪亞（Mankeur Ndiaye）表示，這次選舉是通過政治途徑解決中非危機的重要契機。

本年12月23日，聯合國駐中非共和國維和部隊從反政府武裝手中奪回班巴里。除常駐的維和部隊外，俄羅斯及盧旺達亦派來援兵，幫助維持大選期間的穩定。選舉終於在27日如期舉行。

然而，這樣一場不安穩的選舉真的能給中非共和國帶來和平的希望嗎？

和平協議淪為空文

中非前總統博齊澤的政權2013年被推翻、流亡他國後，現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadéra）在2016年通過選舉當選總統，外界當時認為這是中非開啟和平的預兆。但此後的現實卻沒有滿足外界的期待。

2019年2月政府與十餘個組織簽署圖瓦德拉任內第二份和平協定，但大大小小的衝突仍在持續，政府只掌控着國家約三分之一的領土，餘下的大部分由數百個地方武裝組織公開控制。

在猖獗的地方勢力頻頻撕毀和平協議條款、無視政府的停火倡議之下，各地區淪為法外之地。殺戮、搶劫一類戲碼輪番上演。造成這種局面的原因有三：金子、鑽礦和宗教。

教派矛盾？

許多武裝組織坐擁中非豐富的金礦和鑽石資源，當地民眾在武裝分子槍指之下為組織掘金。有的礦場一個月可產出15公斤在當地價值三十五萬美元的金子，賣到海外則價格加倍。而組織之間發生的許多衝突也發生在這些金礦和鑽礦的所在地。正是這些礦產，為各武裝組織提供了源源不斷的資金。

在此之餘，中非兩大主要的敵對武裝勢力表面上以宗教為紛爭核心——前身為以穆斯林為主的武裝聯盟賽雷卡（Seleka，現已解散）衍生出來的多個成員組織，以及以基督教為主、在賽雷卡聯盟之後成立的「反巴拉卡（anti-balaka）」聯盟之間衝突激烈，但由於2012年賽雷卡在獲得鄰國武裝分子支援而結盟並壯大勢力前，宗教並非引發戰事的主要因素，兩教派之間的矛盾似乎為政治精英階層為獲得支持而刻意激起的。

2014年聯合國發布的一份報告指出，在中非共和國內發現「由反巴拉卡（主要由基督教組織組成的武裝聯盟）在穆斯林生活的地區進行的種族清洗」，有關的暴力活動導致首都班吉的99%穆斯林人口流亡。而賽雷卡則更是由於犯下戰爭、種族清洗等罪行，後來被迫解散。

資金方面的保障加上以宗教為由獲得的民眾支持，使得地方勢力牢牢把控在各武裝勢力手上。勢單力薄的中央政府，在軍事方面雖有法軍和非洲聯盟方面組成的維和部隊支援，但卻是有限的——本屆大選前夕，反政府武裝仍在各地發動襲擊，而俄羅斯及盧旺達兩國亦需臨時派出援軍介入。

讓武裝組織「正當化」？

武裝勢力在經濟和政治利益的驅動下長期割據一方的局勢難以改變，給中央政府留下的選擇只有試圖與各方勢力「共存」。為實現這一點，其中一個重要的舉措就是推動這些武裝組織成為正當的黨派參與政治，而這也恰恰是這次大選的一個重要目標。

包括試圖爭取連任、被認為最有希望當選的圖瓦德拉在內，參選總統競選的候選人共有16位，包括多位來自頗具影響力的反對派聯盟——民主反對聯盟（ Democratic Opposition Coalition）的成員，該聯盟為國內三個最大武裝組織及反對派政黨所組成。此外，該聯盟成員更有參加角逐140個議會席位。選舉若能有效進行，無疑會給賦予其參政的正當性。但現實似乎與理想背道而馳。

大選前夕，民主反對聯盟多次對如期舉辦大選提出異議。在一份聲明中，他們指出：「在當前不安全的環境下不可能展開競選活動」，要求至局勢穩定為止，將投票延期。但試圖爭取連任、被認為最有希望當選的圖瓦德拉無視了這些提議，認為在維和部隊的幫助下，選舉能夠如期舉辦。

來自國際危機研究組織（International Crisis Group）的專家在選前就警告，如果反對派不承認此次大選的結果，「有可能會引發選後危機，而武裝組織可能進一步利用這一點來削弱國家。」

而這個警告正在變成現實。12月30日，反對聯盟以三分之一選民無法投票為由，要求取消這次大選結果，進行重選。儘管聯盟未說明數據來源為何，但有不少選民無法投票卻是不可辯駁的事實。官方的選舉委員會此前亦表示，大選當日全國5,408個票站中，有約800個未能開放。這給反對派及武裝組織充分的藉口來挑戰剛剛結束的大選結果。

除此之外，中非憲法法庭選前將多位反對派候選人以「道德」原因為由取消資格，都引起武裝組織的不滿，認為這是對2019年簽訂的和平協議精神的違背。圖瓦德拉上台後兩次領導簽署的和平協議，其實都是給主要的地方武裝組織以正當性所做出的努力。但這次籠罩在動盪之中倉促舉辦、優勢掌握在圖瓦德拉手中的選舉，不僅顯得虛偽，更是公然破壞了此前的將武裝組織正當化的努力。

這場不安穩的選舉，只怕不但無法成為「通過政治途徑解決中非危機的重要契機」，反而可能成為又一波動盪的開始。