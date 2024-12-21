法國教師因辱伊斯蘭先知遭當街斬首案　8名關聯者被判重刑

法國教師帕蒂（Samuel Paty）2020年因在課堂中使用諷刺伊斯蘭教先知的漫畫而被當街斬首，震動全國。該案近日再有關聯者受審。包括協助及陪同兇手獲得武器的兩位友人在內，四人於12月20日被被判囚十年以上，另有四人亦被判入獄或緩刑。



據法國國營電視台France 24報道，曾協助及陪同兇手獲得武器的兩位朋友——22歲的Naim Boudaoud和23歲的Azim Epsirkhanov因共謀殺人罪被判囚16年。其中Boudaoud在襲擊當天陪同18歲俄羅斯車臣裔兇手阿布拉赫（Abdoulakh Anzorov）購買武器，而Epsirkhanov則受阿布拉赫委託有償為其獲取真槍，惟並未成事。

一名女學生的父親、52歲的Brahim Chnina、曾為親哈馬斯組織創辦人的65歲伊斯蘭活動人士Abdelhakim Sefrioui，二人因恐怖犯罪組織罪分別被判囚13年和15年。在襲擊發生前，Chnina對外宣稱帕蒂在課堂上展示漫畫時要求穆斯林學生離場，散布謊言，亦曾經在網絡上發布攻擊帕蒂的訊息和影片；Sefrioui則曾在影片中譴責帕蒂為暴徒。

此外，另有四名在網絡上散布煽動性內容的伊斯蘭聖戰同情者被被判入獄或緩刑。